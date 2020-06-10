с чего всё началось

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.

Происшествия В Словакии неизвестный напал на начальную школу В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.

Происшествия Суд арестовал директора ТЭЦ в Норильске до 21 июля Суд в Норильске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Смирнова - директора ТЭЦ-3, где произошел разлив нефтепродуктов, до 31 июля.

Футбол Сборная России сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФА Сборная России, как и в предыдущем рейтинге, располагается на 38-й строчке. В активе подопечных Станислава Черчесова 1470 очков.

Общество Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов. 825

Общество Губернатор Кубани заявил о снятии новых ограничений по карантину В четверг на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с 12 июня на территории края отменяются "красные пропуска" для передвижения между муниципалитетами, а также еще целый ряд дейстововаших ограничений режима карантина по коронавирусу. 75

Экономика ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. 97

Происшествия Росгвардия наказала сотрудника из-за видео про подброс наркотиков Росгвардия наказала сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства. 506

Происшествия Основателя «Нового потока» заподозрили в нападении на девушку Основателю компании «Новый поток» Дмитрию Мазурову, который подозревается в мошенничестве с деньгами Сбербанка, следственный департамент МВД добавил обвинение в организации нападения на девушку. 6

Здоровье Вирусолог из Италии оценил вероятность второй волны коронавируса Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что во всём мире за последние сутки зафиксировано 105,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных достигло 7,15 млн человек. 56

Общество Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере. 1,7K

Общество Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов. 84

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 45

Общество Госдолг США достиг рекордной отметки в $26 триллионов В ближайшее время голосование по законопроекту должно состояться в палате представителей Ранее NEWS.ru сообщал, что госдолг США вырос до рекордной отметки в $24,5 трлн. 1