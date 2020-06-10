Политика
РИА НовостиПутин допустил оговорку, «придумав» новое министерство
Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
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с чего всё началось
Во время совещания по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий, прошедшего в формате видеоконференции, глава государства Владимир Путин оговорился и "придумал" новое министерство, передает кремлевский пул РИА Новости в Twitter.Инфорос00:45
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СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
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