Политика
Газета.RuПутин ограничил выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ведомству вводить временный запрет на пять лет на выезд за рубеж для бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ). Запрет может быть установлен со дня увольнения сотрудника.
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Егор Дружинин рассказал о сложностях работы с Пугачевой
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МИД России опроверг выводы ООН о жестоком обращении с украинцами
Москва отвергает обвинения миссии ООН в якобы жестоком обращении с удерживаемыми гражданами Украины, заявили в МИД.
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Футбол
«Локомотив» возобновил интерес к Акунье, которого хочет купить «Зенит»
Московский «Локомотив» вновь проявляет интерес к аргентинскому защитнику лиссабонского «Спортинга» Маркосу Акунье, утверждает A Bola.
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THQ Nordic выпустила прототип ремейка первой Gothic
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В Казани загорелся склад мебельной фабрики
Склад мебельной фабрики загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
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Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
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В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник
Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Политика
Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву – посол Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву.
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Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
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Илья Ковальчук покинул клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»
Американский хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» выставил нападающего россиянина Илью Ковальчука на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
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Анчелотти согласился возглавить «Эвертон»
Карло Анчелотти станет новым главным тренером «Эвертона».
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Власти Москвы назвали подарком ошибочно зачисленные на «Тройку» ₽20 тыс
У некоторых пользователей после оплаты проезда на валидаторах станций МЦД (Московских центральных диаметров) на карты «Тройка» действительно ошибочно зачислялись лишние деньги.
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В GOG начали раздавать бесплатные копии Postal 2
Релиз Postal 2 состоялся в 2003 году. Впоследствии Running With Scissors выпустила несколько дополнений.
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Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Авто
Land Rover готовит новый роскошный и бюджетный внедорожники
Как удалось узнать изданию Autocar, через два года на глобальном рынке появится новый пятидверный кроссовер, который станет самой доступной моделью автопроизводителя.
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В Токио предложили объявить все Курильские острова территорией Японии
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