В Сеуле заявили об убийстве южнокорейского чиновника в КНДР

Минобороны Южной Кореи узнало, что в КНДР был застрелен сотрудник рыболовного контроля при Министерстве морского и рыбного хозяйства республики, пропавший недалеко от границы КНДР, а его тело кремировали.