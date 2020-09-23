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Военное дело
Военное дело 

Путин описал «эффект эскимо» у боевого блока «Авангард»

Впервые гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» был презентован российским президентом в марте 2018 года. Президент России Владимир Путин назвал способность боевого блока комплекса «Авангард» выдерживать сверхвысокие температуры — «эффектом эскимо».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Путин рассказал об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»

Владимир Путин сравнил способность гиперзвукового боевого блока "Авангард" выдерживать сверхвысокие температуры в полете с "эффектом эскимо".
РИА Новостивчера в 11:35
Подробнее о событии
Комсомольская правда

«Летит и плавится»: Путин рассказал об «эффекте эскимо» у ракет Авангард

Комсомольская правдавчера в 12:46
ТАСС

Путин рассказал об «эффекте эскимо» у ракет «Авангард»

ТАССвчера в 12:04
РИА Новости

Путин рассказал об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»

РИА Новостивчера в 11:35
Московский Комсомолец

Путин сравнил ракету «Авангард» с эскимо

Московский Комсомолецвчера в 12:52
Газета.Ru

Путин описал «эффект эскимо» у боевого блока «Авангард»

Газета.Ruвчера в 11:57
Lenta.ru

Путин сравнил гиперзвуковой «Авангард» с эскимо

Lenta.ruвчера в 11:15
Известия

Путин оценил способность «Авангарда» выдерживать высокие температуры

Известиявчера в 11:05

Акиньшина, Деревянко и Фоменко снялись в сериале «Беспринципные»

В главных ролях снялись Оксана Акиньшина, Николай Фоменко, Павел Деревянко, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова и другие.
Акиньшина, Деревянко и Фоменко снялись в сериале «Беспринципные»
Газета.Ruвчера в 08:49

Трамп отстает по популярности от Байдена на 10 процентных пунктов

Действующий президент США Дональд Трамп отстает по популярности у избирателей от своего главного конкурента на предстоящих выборах главы государства Джо Байдена на 10 процентных пунктов по стране.
Известия01:13

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъвчера в 05:54
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Участники системы ДМС остались без одной из самых популярных вакцин

В пресс-службе «Форт» подтвердили, что нехватка вакцины для участников системы ДМС связана с необходимостью обеспечить потребности программы всеобщей бесплатной иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок.
Коммерсантъ00:32
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