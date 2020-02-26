Политика
News.ruПутин оправдал действия силовиков на митингах оппозиции
За силовиков заступился президент Владимир Путин. Он заверил, что «дубинкой просто так никто не молотит». Люди, приходящие на митинги, и организаторы от оппозиции также должны не «распускаться», а действовать в соответствии с законом, потребовал глава государства.
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Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу.
с чего всё началось
Путин в интервью ТАСС сказал, что служащих Росгвардии действительно можно назвать «ранимыми и трепетными», ведь они не только работают на демонстрациях, но и пойдут под пули, если понадобится отстаивать интересы государства.Телеканал 360°02:21
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Культура
Картины «Бубнового валета» покажут в белгородском музее
Экспозиция из 37 работ известных авторов откроется 28 февраля в зале Белгородского художественного музея.
Экономика
ВТБ выступил против повышения надбавок за системную значимость
ВТБ выступает против повышения надбавок за системную значимость, анонсированного Банком России в начале года.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Экономика
Счетная палата не увидела пользы от особых экономических зон
Аудитор пришел к такому выводу после анализа работы отдельных зон разного типа — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), промышленных парков и индустриальных кластеров.
Футбол
Слуцкий рассказал, почему «Рубин» разорвал контракт с Башкировым
Главный тренер «Рубин» Леонид Слуцкий рассказал, почему 24 февраля из клуба ушел 28-летний полузащитник Евгений Башкиров.
Общество
Китай в три раза обошел США по количеству новых миллиардеров
Согласно рейтингу самых богатых людей мира Hurun Global Rich List 2020, опубликованному сегодня, за год в Китае появилось в три раза больше новых миллиардеров, чем в США.
Кино
Вышел новый трейлер хоррора «Тихое место 2»
Сиквел ставшего большим жанровым событием фильма ужасов "Тихое место" обзавелся новым тизер-трейлером - ролик размещен на YouTube-канале Paramount Pictures.
Общество
Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.
Политика
Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»
Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает «РБК Украина».
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Кино
Дилер Honda заплатит 900 долларов посмотревшему все части «Форсажа»
Yonkers Honda заплатит 900 долларов человеку, который посмотрит все восемь фильмов "Форсаж", а также спинофф "Хоббс и Шоу".
Экономика
ВВП Германии не изменился в IV квартале на фоне падения экспорта
ВВП Германии в IV квартале не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).
Автоспорт
Уэббер предрёк очередной сезон доминирования Хэмилтона
Экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер предположил, что и в сезоне-2020 титулы достанутся «Мерседесу» и его гонщику Льюису Хэмилтону.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Политика
Британия объявила о ревизии внешней политики, обороны и безопасности
До 31 декабря 2020 года между Великобританией и ЕС будет действовать переходный период, а начиная с 1 января следующего года королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.
Гаджеты
AMD представила процессоры Ryzen Embedded R1305G и R1102G
Источник изображения: AMD На базе новых процессоров семейства Ryzen Embedded компания Kontron собирается создавать компактные системы с платами формата mini-ITX, компания Simply NUC предложит компактные системы серии Red Oak, а кроме того подобные решения представят компании Sapphire и SECO.
Политика
Владислав Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента.
Кино
Вышел трейлер фильма «Безупречный» с Хью Джекманом
Биатлон
Губерниев предложил требующим покаяния от Логинова «идти в задницу»
Кто всё ещё требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в задницу.
Футбол
Ракитич: «Мы знали, что в игре с „Наполи“ будет непросто»
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал итоговый результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи" (1:1).
Гаджеты
Nokia воскресит еще один легендарный телефон
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Общество
В пермском детском саду отметили Масленицу с песнями про алкоголь
25 февраля в детском саду "Гармония" во время праздника детям включили тематическую песню с текстом о водке, пиве и алкогольном отравлении во время Масленицы.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Гаджеты
Яндекс.Маркет: фитнес-электроника набирает популярность в России
Яндекс.Маркет как крупный агрегатор цен, характеристик и отзывов о товарах, поделился новыми данными о спросе на электронные устройства из мира фитнеса и спорта и выделил самые популярные продукты за весь прошедший год.
Автоспорт
Алонсо выступит на «Инди-500» в составе «Эрроу Макларен»
Авто
На автосалоне в Женеве покажут распечатанный на 3D-принтере гиперкар
При создании автомобиля активно использовалась технология 3D-печати – некоторые его детали при поломке можно будет не выкидывать, а переплавить и распечатать заново.
Космос
Космические корабли для дальних полётов станут легче: Они получат уникальный двигатель
Следовательно, одной из важнейших задач является создание принципиально нового двигателя для того, чтобы космические полёты стали в будущем намного более экономичными.