Политика

News.ruNews.ruПутин оправдал действия силовиков на митингах оппозиции

За силовиков заступился президент Владимир Путин. Он заверил, что «дубинкой просто так никто не молотит». Люди, приходящие на митинги, и организаторы от оппозиции также должны не «распускаться», а действовать в соответствии с законом, потребовал глава государства.
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Владимир Путин
Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу.
— Владимир ПутинВести.Ru 02:27
с чего всё началось
Путин в интервью ТАСС
 сказал, что служащих Росгвардии действительно можно назвать «ранимыми и трепетными», ведь они не только работают на демонстрациях, но и пойдут под пули, если понадобится отстаивать интересы государства.
Телеканал 360°02:21

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«Дубинкой просто так никто не молотит». Путин прокомментировал действия «ранимых и трепетных» силовиков на митингах

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Новая газета02:49

«Дубинкой просто так никто не молотит». Путин — о несанкционированных акциях в Москве

Life.ru02:13
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Аудитор пришел к такому выводу после анализа работы отдельных зон разного типа — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), промышленных парков и индустриальных кластеров.
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Общество

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Администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.
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Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает «РБК Украина».
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Уэббер предрёк очередной сезон доминирования Хэмилтона

Экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер предположил, что и в сезоне-2020 титулы достанутся «Мерседесу» и его гонщику Льюису Хэмилтону.
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Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента.
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Кто всё ещё требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в задницу.
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Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал итоговый результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи" (1:1).
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Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
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При создании автомобиля активно использовалась технология 3D-печати – некоторые его детали при поломке можно будет не выкидывать, а переплавить и распечатать заново.
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Космические корабли для дальних полётов станут легче: Они получат уникальный двигатель

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