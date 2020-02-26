с чего всё началось

Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу.

За силовиков заступился президент Владимир Путин. Он заверил, что «дубинкой просто так никто не молотит». Люди, приходящие на митинги, и организаторы от оппозиции также должны не «распускаться», а действовать в соответствии с законом, потребовал глава государства.

Политика Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Происшествия Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Экономика Счетная палата не увидела пользы от особых экономических зон Аудитор пришел к такому выводу после анализа работы отдельных зон разного типа — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), промышленных парков и индустриальных кластеров.

Общество Китай в три раза обошел США по количеству новых миллиардеров Согласно рейтингу самых богатых людей мира Hurun Global Rich List 2020, опубликованному сегодня, за год в Китае появилось в три раза больше новых миллиардеров, чем в США.

Общество Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом Администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.

Политика Британия объявила о ревизии внешней политики, обороны и безопасности До 31 декабря 2020 года между Великобританией и ЕС будет действовать переходный период, а начиная с 1 января следующего года королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.

Гаджеты AMD представила процессоры Ryzen Embedded R1305G и R1102G Источник изображения: AMD На базе новых процессоров семейства Ryzen Embedded компания Kontron собирается создавать компактные системы с платами формата mini-ITX, компания Simply NUC предложит компактные системы серии Red Oak, а кроме того подобные решения представят компании Sapphire и SECO.

Общество В пермском детском саду отметили Масленицу с песнями про алкоголь 25 февраля в детском саду "Гармония" во время праздника детям включили тематическую песню с текстом о водке, пиве и алкогольном отравлении во время Масленицы.