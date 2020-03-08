Глава государства Владимир Путин подписал указ, определяющий, в частности, функции заместителя председателя Совета безопасности. Эту должность занимает Дмитрий Медведев.

Общество Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого «Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Происшествия ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.

Общество Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире Авторы доклада отмечают 17-процентный рост военного экспорта Германии, доля которой в мировом объеме составила 5,8% Занявший пятое место среди ведущих экспортеров Китай (5,5%) увеличил число стран-получателей своего оружия с 40 в 2010-2015 годов до 53 в 2015-2019 годах.

Общество Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.

Экономика Торги в Токио открылись обвалом котировок Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.

Космос Инопланетяне на связи. Как отслеживают сигналы внеземных цивилизаций Ученые, начиная со второй половины XX века, целенаправленно изучают возможность существования внеземной жизни внутри Солнечной системы и за её пределами.

Общество Президент Португалии самоизолировался на карантин 71-летний президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза отменил все свои рабочие мероприятия и ушел на карантин, который продлится две недели.

Общество В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.

Общество Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.

Авто Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada Как сообщил пресс-секретарь корпорации «Укравто» Дмитрий Скляренко, украинский ЗАЗ начал выпуск тестовых партий российских моделей Lada в рамках аудита, об их серийном выпуске речь не идет.

Футбол Роналдиньо арестовали в Парагвае 6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.

Политика Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.