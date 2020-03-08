Политика
Российская газетаПутин определил полномочия Медведева
Глава государства Владимир Путин подписал указ, определяющий, в частности, функции заместителя председателя Совета безопасности. Эту должность занимает Дмитрий Медведев.
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Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цен на нефть
На торгах в конце прошлой недели максимальный курс доллара был 68,50 рубля, евро - 77,50 рубля.
Общество
Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого
«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Происшествия
В Черкесске произошла драка между фанатами и судьями на турнире по ММА
Драка произошла между болельщиками и судьями на турнире ACA Young Eagles 12 по ММА (смешанные единоборства) в Черкесске.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Общество
Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире
Авторы доклада отмечают 17-процентный рост военного экспорта Германии, доля которой в мировом объеме составила 5,8% Занявший пятое место среди ведущих экспортеров Китай (5,5%) увеличил число стран-получателей своего оружия с 40 в 2010-2015 годов до 53 в 2015-2019 годах.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити»
"Манчестер Юнайтед" переиграл "Манчестер Сити" в матче 29-го тура чемпионата Англии.
Общество
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Футбол
УЕФА отменил рукопожатие футболистов перед матчами из-за коронавируса
Матчи под эгидой УЕФА будут проходить без традиционных рукопожатий футболистов перед стартовым свистком, сообщается на официальном сайте организации.
Экономика
Торги в Токио открылись обвалом котировок
Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.
Энергетика
Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%
В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
Биатлон
Мартен Фуркад о масс-старте: Бороться было нереально
Космос
Инопланетяне на связи. Как отслеживают сигналы внеземных цивилизаций
Ученые, начиная со второй половины XX века, целенаправленно изучают возможность существования внеземной жизни внутри Солнечной системы и за её пределами.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Общество
Италия стала лидером по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Общество
Президент Португалии самоизолировался на карантин
71-летний президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза отменил все свои рабочие мероприятия и ушел на карантин, который продлится две недели.
Армия и оружие
КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря
По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
Космос
НАСА опубликовало самую детальную панораму Марса
На официальном сайте НАСА появился снимок Марса, с самой детальной панорамой, сделанной когда-либо.
Армия и оружие
На Украине предложили усилить флот с помощью списанных кораблей США
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Украина решила попытаться контролировать зону вокруг Крыма с помощью флота, чтобы не допустить иностранные суда в Россию.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
Общество
Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
Спорт
Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии
Лыжные гонки Александр Большунов выиграл самую главную однодневную гонку этого сезона — королевский марафон на 50 км в Хольменколлене, который в этом году проходил классическим стилем.
Авто
Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada
Как сообщил пресс-секретарь корпорации «Укравто» Дмитрий Скляренко, украинский ЗАЗ начал выпуск тестовых партий российских моделей Lada в рамках аудита, об их серийном выпуске речь не идет.
Кино
Disney снимет сериал-приквел «Красавицы и чудовища»
Футбол
Роналдиньо арестовали в Парагвае
6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.
Политика
Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков
Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.