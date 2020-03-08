Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин определил полномочия Медведева

Глава государства Владимир Путин подписал указ, определяющий, в частности, функции заместителя председателя Совета безопасности. Эту должность занимает Дмитрий Медведев.
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Путин изменил положение об администрации президента

РИА Новости15:28

Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

РБК11:22

Путин указом утвердил положение о Совбезе России

Комсомольская правда06:00

Путин утвердил функции зампреда Совбеза

Коммерсантъ07:06

Медведев будет участвовать в выработке внешнеполитического курса России

ТАСС06:26

Путин уточнил полномочия Медведева в Совбезе РФ

Life.ru06:10

Путин определил обязанности Медведева на посту зампреда Совбеза

Znak.com08:00
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Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цен на нефть

На торгах в конце прошлой недели максимальный курс доллара был 68,50 рубля, евро - 77,50 рубля.
Российская газета 21:50
Общество

Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого

«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Коммерсантъ вчера в 02:31
Происшествия

В Черкесске произошла драка между фанатами и судьями на турнире по ММА

Драка произошла между болельщиками и судьями на турнире ACA Young Eagles 12 по ММА (смешанные единоборства) в Черкесске.
РБК вчера в 16:35
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 11:09
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ 06 марта в 05:13
Общество

Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире

Авторы доклада отмечают 17-процентный рост военного экспорта Германии, доля которой в мировом объеме составила 5,8% Занявший пятое место среди ведущих экспортеров Китай (5,5%) увеличил число стран-получателей своего оружия с 40 в 2010-2015 годов до 53 в 2015-2019 годах.
ТАСС 19:14
Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити»

"Манчестер Юнайтед" переиграл "Манчестер Сити" в матче 29-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 14:25
Общество

Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
РИА Новости 13:48
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости 21:42
Футбол

УЕФА отменил рукопожатие футболистов перед матчами из-за коронавируса

Матчи под эгидой УЕФА будут проходить без традиционных рукопожатий футболистов перед стартовым свистком, сообщается на официальном сайте организации.
Life.ru 18:02
Экономика

Торги в Токио открылись обвалом котировок

Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.
News.ru 20:41
Энергетика

Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%

В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
ФАН 22:24
Биатлон

Мартен Фуркад о масс-старте: Бороться было нереально

Спорт день за днем 13:15
Космос

Инопланетяне на связи. Как отслеживают сигналы внеземных цивилизаций

Ученые, начиная со второй половины XX века, целенаправленно изучают возможность существования внеземной жизни внутри Солнечной системы и за её пределами.
ГТРК Южный Урал 13:09
Общество

Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек

Газета.Ru 20:39
Армия и оружие

В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
RT на русском вчера в 14:17
Общество

Италия стала лидером по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 22:49
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Коммерсантъ 14:02
Общество

Президент Португалии самоизолировался на карантин

71-летний президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза отменил все свои рабочие мероприятия и ушел на карантин, который продлится две недели.
РЕН ТВ 15:55
Армия и оружие

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
Интерфакс 19:37
Космос

НАСА опубликовало самую детальную панораму Марса

На официальном сайте НАСА появился снимок Марса, с самой детальной панорамой, сделанной когда-либо.
РЕН ТВ 06 марта в 06:53
Армия и оружие

На Украине предложили усилить флот с помощью списанных кораблей США

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Украина решила попытаться контролировать зону вокруг Крыма с помощью флота, чтобы не допустить иностранные суда в Россию.
ФедералПресс 06 марта в 23:33
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
RT на русском 05:59
Общество

Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
РБК 01:01
Спорт

Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии

Лыжные гонки Александр Большунов выиграл самую главную однодневную гонку этого сезона — королевский марафон на 50 км в Хольменколлене, который в этом году проходил классическим стилем.
RT на русском 16:14
Авто

Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada

Как сообщил пресс-секретарь корпорации «Укравто» Дмитрий Скляренко, украинский ЗАЗ начал выпуск тестовых партий российских моделей Lada в рамках аудита, об их серийном выпуске речь не идет.
Тарантас Ньюс вчера в 04:17
Кино

Disney снимет сериал-приквел «Красавицы и чудовища»

Inc-news.ru 06 марта в 16:14
Футбол

Роналдиньо арестовали в Парагвае

6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.
Газета.Ru вчера в 06:15
Политика

Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
РБК 08:03
Происшествия

В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
ТАСС 17:27
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