Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин определил полномочия Медведева

Президент России Владимир Путин своим указом определил полномочия заместителя председателя Совета безопасности (СБ) — должности, которая была создана им специально для бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.
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Путин указом утвердил положение о Совбезе России

Комсомольская правда06:00
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".
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Стоимость нефти Brent при открытии торгов рухнула на 30%

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.
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Три случая заражения коронавирусной инфекцией у граждан Российской Федерации зарегистрированы в Липецке, один случай - в Петербурге.
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Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.
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Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

Италия заняла первое место по смертности от коронавируса.
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Общество

Во Франции запретили массовые мероприятия

Все мероприятия, число участников которых превышает тысячу человек, запрещены во Франции из-за распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.
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Общество

В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.
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Общество

КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда

В понедельник, 2 марта, КНДР произвела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
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Отрывок возможной песни Little Big для Евровидения появился в Сети

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В Воронеже появится технопарк космической промышленности

Воронежские ЗАО «Орбита» и ЗАО «МЭЛ» планируют создать технопарк.
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Путин поручил проверить недостаток бюджета в Хакасии

Глава России Владимир Путин обратил внимание на недостаток средств в бюджете Республики Хакасия.
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Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями

Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
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Египтянин скончался при падении с пирамиды в Гизе

Египтянин скончался при падении с пирамиды Хефрена в Гизе.
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В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
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Сирийцы забросали камнями колонну Америки

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Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
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В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали

В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Lenta.ru 12:44
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Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы

Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
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В Идлибе после прекращения огня зафиксировали шесть обстрелов

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Слова Павла Воли о жене потрясли его поклонников

Слова Павла Воли о жене потрясли его поклонников Артист поздравил Ляйсан прилюдно с международным женским днем.
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Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Армия и оружие

Журналисты обнаружили «ахиллесову пяту» обороны США

Автор Forbes пишет, что в этйо связи США решили приобрести "скромную страховку": Наземную систему противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD).
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Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
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Подозреваемый в убийстве в Петербурге ровесника подросток признал вину

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Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях

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Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Осло.
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