Президент России Владимир Путин своим указом определил полномочия заместителя председателя Совета безопасности (СБ) — должности, которая была создана им специально для бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.

Политика Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17 Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".

Здоровье Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса В департаменте отметили, что если во время пребывания в самоизоляции гражданин почувствует недомогание, ему важно не идти в поликлинику, а вызвать врача или «скорую» на дом, уточнив, из какой страны недавно приехал заболевший.

Общество Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.

Общество Во Франции запретили массовые мероприятия Все мероприятия, число участников которых превышает тысячу человек, запрещены во Франции из-за распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Общество В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.

Общество КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда В понедельник, 2 марта, КНДР произвела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

Общество Трех членов саудовской королевской семьи арестовали В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Футбол Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.