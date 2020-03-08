Политика
Lenta.ruПутин определил полномочия Медведева
Президент России Владимир Путин своим указом определил полномочия заместителя председателя Совета безопасности (СБ) — должности, которая была создана им специально для бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.
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Политика
Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".
Энергетика
Стоимость нефти Brent при открытии торгов рухнула на 30%
Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.
Общество
В России выявили 4 новых случая заболевания коронавирусом
Три случая заражения коронавирусной инфекцией у граждан Российской Федерации зарегистрированы в Липецке, один случай - в Петербурге.
Здоровье
Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса
В департаменте отметили, что если во время пребывания в самоизоляции гражданин почувствует недомогание, ему важно не идти в поликлинику, а вызвать врача или «скорую» на дом, уточнив, из какой страны недавно приехал заболевший.
Футбол
Футболисты «Шахтера» победили «Колос» в матче чемпионата Украины
"Шахтер" с 59 очками после 22 матчей лидирует в чемпионате Украины, "Колос" с 26 баллами занимает шестое место.
Общество
Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунах
Общество
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия заняла первое место по смертности от коронавируса.
Общество
Во Франции запретили массовые мероприятия
Все мероприятия, число участников которых превышает тысячу человек, запрещены во Франции из-за распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.
Общество
В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.
Общество
КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда
В понедельник, 2 марта, КНДР произвела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Музыка
Отрывок возможной песни Little Big для Евровидения появился в Сети
Космос
В Воронеже появится технопарк космической промышленности
Воронежские ЗАО «Орбита» и ЗАО «МЭЛ» планируют создать технопарк.
Экономика
Путин поручил проверить недостаток бюджета в Хакасии
Глава России Владимир Путин обратил внимание на недостаток средств в бюджете Республики Хакасия.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
Происшествия
Египтянин скончался при падении с пирамиды в Гизе
Египтянин скончался при падении с пирамиды Хефрена в Гизе.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Армия и оружие
Сирийцы забросали камнями колонну Америки
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Происшествия
В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали
В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Политика
Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы
Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Армия и оружие
В Идлибе после прекращения огня зафиксировали шесть обстрелов
Шоу-бизнес
Слова Павла Воли о жене потрясли его поклонников
Слова Павла Воли о жене потрясли его поклонников Артист поздравил Ляйсан прилюдно с международным женским днем.
Общество
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Журналисты обнаружили «ахиллесову пяту» обороны США
Автор Forbes пишет, что в этйо связи США решили приобрести "скромную страховку": Наземную систему противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD).
Футбол
Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
Политика
Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Осло.