Политика
Вести.RuПутин уточнил полномочия Медведева
Владимир Путин подписал указ о Совете безопасности России, в нем прописаны функции заместителя председателя и секретаря.
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Общество
В Албании выявлены два первых случая заражения коронавирусом
Два первых случая заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Албании.
Происшествия
В Китае обрушилось здание отеля
В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
Футбол
«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в гонке с общего старта на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло.
Экономика
Курс доллара взлетел до 72 рублей после обвала цен на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Армия и оружие
КНДР осуществила запуск трех ракет в сторону Японского моря
Армия и оружие
Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов рассказал о превосходящем мировые аналоги вооружении Росгвардии.
Игры
Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life
Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге
Общество
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
Музыка
Димаш Кудайбергенов выступит с первым стадионным концертом в Москве
Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов (Кудайберген) в понедельник впервые даст сольный концерт на стадионе в Москве - во дворце спорта "Мегаспорт".
Космос
Звезда смерти. Какие беды несёт для Земли взрыв сверхновой Бетельгейзе
Звезда находится очень близко к нашей планете, в той же галактике — Млечный Путь, где живём мы.
Политика
Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Политика
Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Общество
Немецкий список продуктов для карантина из-за COVID-19 раскритиковали
Список необходимых продуктов на случай длительного карантина по коронавирусу, опубликованный в Германии, подверг критике экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженного спасателя России Александр Гофштейн.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса
Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 7 тыс. человек
Число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южной Корее достигло 7134 тыс. За сутки от нее в стране скончались 50 человек, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК
Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
Здоровье
Медики рассказали, кому полезно сало
Происшествия
В Благовещенске тушили магазин
Сообщение о пожаре в Благовещенске поступило вечером 8 марта, горел магазин смешанных товаров на улице Ленина.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Игры
Инсайдер: ещё одна игра Resident Evil выйдет раньше апреля 2021 года
Здоровье
Коронавирус феминист? Биолог о том, нужно ли мужчинам бояться китайской инфекции больше, чем женщинам
Научный журналист и нейробиолог Ирина Якутенко в своей колонке рассказывает, почему мужчины неожиданно оказались слабым полом в случае с коронавирусной инфекцией.