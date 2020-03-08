Владимир Путин подписал указ о Совете безопасности России, в нем прописаны функции заместителя председателя и секретаря.

Происшествия В Китае обрушилось здание отеля В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.

Здоровье В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.

Экономика Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Общество В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.

Политика Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17 Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".

Общество Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.

Политика Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.

Общество Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Общество Немецкий список продуктов для карантина из-за COVID-19 раскритиковали Список необходимых продуктов на случай длительного карантина по коронавирусу, опубликованный в Германии, подверг критике экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженного спасателя России Александр Гофштейн.

Шоу-бизнес Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.

Здоровье Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 7 тыс. человек Число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южной Корее достигло 7134 тыс. За сутки от нее в стране скончались 50 человек, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).