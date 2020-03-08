Политика

BFM.ruBFM.ruПутин определил полномочия Медведева в Совбезе

Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.
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Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

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Путин определил обязанности Медведева на посту зампреда Совбеза

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Путин утвердил функции зампреда Совбеза

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Путин указом утвердил положение о Совбезе России

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Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, голы забили Андрей Мостовой (35-я минута) и Кирилл Заика (63).
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Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину

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Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол

В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
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«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

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Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть

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Президент США Дональд Трамп выступил в защиту мер, которые предпринимает Белый дом против распространения коронавируса нового типа.
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Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.
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Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии

Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Власти Италии готовятся закрыть Ломбардию и другие регионы на карантин

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Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
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Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров

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Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года.
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В китайском городе Цюаньчжоу обрушился центр, в котором местные жители находились на карантине в связи с эпидемией коронавируса Covid-2019.
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Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Жиру: «Хотел перейти в „Интер“, но „Челси“ меня не отпускал»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру признался, что минувшей зимой хотел перейти в "Интер", но его не отпустили.Я видел себя в другом месте, я перенес шесть сложных месяцев в «Челси».
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Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 миллиардов рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, сказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии минпромторга Татарстана.
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Лукашенко заявил о нескольких предложениях по поставкам нефти

Белоруссия получила несколько предложений по поставкам нефти в страну и уже в ближайшее время может получить более шести миллионов тонн сырья, заявил президент республики Александр Лукашенко.
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Саудовская Аравия начала нефтяную войну

Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.
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Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
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Жительница Иваново раскрыла содержание любовного послания Путину

Поклонница Путина рассказала, что написала в любовной записке. На одном из телеканалов показали фотографию письма для президента.
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