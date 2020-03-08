Политика
BFM.ruПутин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.
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Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Футбол
Футболисты «Сочи» одержали первую победу при Федотове, обыграв «Урал»
Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, голы забили Андрей Мостовой (35-я минута) и Кирилл Заика (63).
Кино
Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол
В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Фигурное катание
Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве
Общество
Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО
В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Политика
Трамп заступился за меры Белого дома против коронавируса
Президент США Дональд Трамп выступил в защиту мер, которые предпринимает Белый дом против распространения коронавируса нового типа.
Общество
Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта
Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Бизнесмену Тинькову в США грозит до шести лет тюрьмы
«Совершенно секретно»: Владелец «Тинькофф-банка» Олен Тиньков стал обвиняемым по двум делам в США. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
Общество
Власти Италии готовятся закрыть Ломбардию и другие регионы на карантин
Денис Туголуков / Новый Калининград Правительство Италии подготовило распоряжение о закрытии области Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Венето и Пьемонт с целью ограничения распространения коронавируса.
Армия и оружие
В The Aviationist рассказали о необычных наземных испытаниях Су-34
В Московской области на полигоне ГкНИПАС провели наземные испытания истребителя-бомбардировщика Су-34.
Здоровье
Влияние коронавируса сравнили с комбинацией СПИДа и ОРВИ
Специалисты больницы Чжуннань в китайском Ухане заявили в интервью Global Times, что заболевание, вызываемое новым коронавирусом, оставляет в организме человека след на всю жизнь.
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров
Чемпионат мира Международного конькобежного союза (ISU) по фигурному катанию среди юниоров завершится 8 марта.
Общество
Названы самые популярные женские профессии в России
Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года.
Происшествия
В Китае обрушился карантинный центр
В китайском городе Цюаньчжоу обрушился центр, в котором местные жители находились на карантине в связи с эпидемией коронавируса Covid-2019.
Политика
Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Футбол
Жиру: «Хотел перейти в „Интер“, но „Челси“ меня не отпускал»
Нападающий «Челси» Оливье Жиру признался, что минувшей зимой хотел перейти в "Интер", но его не отпустили.Я видел себя в другом месте, я перенес шесть сложных месяцев в «Челси».
Экономика
Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов
Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 миллиардов рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, сказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии минпромторга Татарстана.
Общество
Лукашенко заявил о нескольких предложениях по поставкам нефти
Белоруссия получила несколько предложений по поставкам нефти в страну и уже в ближайшее время может получить более шести миллионов тонн сырья, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Энергетика
Саудовская Аравия начала нефтяную войну
Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.
Биатлон
Логинов снялся с масс-старта на этапе КМ в Нове-Место
Александр Логинов не примет участия в гонке с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Происшествия
Под Киевом фура столкнулась с легковым автомобилем, погибли три человека
На Бориспольской окружной трассе в результате столкновения фуры Renault и легкового автомобиля Peugeot 307 CC погибли три человека, сообщает 7 марта издание «Информатор».
Общество
В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Общество
Жительница Иваново раскрыла содержание любовного послания Путину
Поклонница Путина рассказала, что написала в любовной записке. На одном из телеканалов показали фотографию письма для президента.