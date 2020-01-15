Политика
BFM.ruПутин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.
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Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Происшествия
Появилось видео с места убийства подростка в Петербурге
Общество
Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
Сябитова призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство
Телеведущая Роза Сябитова призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство без официальной регистрации брака.
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Яна Рудковская оказалась на карантине после поездки в Париж
«Чую, сглазили меня с моей маской с камелиями, поэтому сижу на 14-дневном карантине», — призналась Рудковская.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Космос
Новый марсоход НАСА получил официальное имя
Игры
Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно
Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Авто
Серийный Ford Bronco нового поколения сфотографировали на конвейере
Участники форума Bronco6G опубликовали фотографию внедорожника Ford Bronco нового поколения, но затем по просьбе производители вынуждены были её удалить.
Футбол
Торпедо — ЦСКА 1:0 (2-й перерыв)
Наставник московского "Торпедо" Сергей Игнашевич ответил на вопрос болельщика о том, не хочет ли он возглавить столичный ЦСКА.
Общество
Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
Политика
Турция запретила беженцам переправляться в Европу через Эгейское море
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Наука
Предложено новое соединение для хранения информации
Разработка поможет развитию устройств для сверхплотного хранения и сверхбыстрой обработки информации.
Здоровье
В России вегетарианство назвали особо опасным
Как рассказал радио Sputnik аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, в России не развита культура вегетарианства: отсутствует агропромышленная индустрия, способная обеспечивать приверженцев питания растительной пищей полноценным рационом.
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Климкин предрек катастрофу для Киева на День Победы 9 мая
Визиты лидеров западных держав на День Победы в Москву грозят обернуться катастрофой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Общество
Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан
Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.
Энергетика
Россия и ОПЕК не договорились по вопросу сокращения добычи нефти
В организации обсуждали возможное сокращение добычи нефти из-за эпидемии коронавируса.
Политика
Эрдоган встретится с главами ЕК и Совета ЕС в Брюсселе
В Брюсселе пройдет встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и турецкого лидера Реджепа Таиипа Эрдогана.
Общество
Голикова назвала раздутой панику вокруг коронавируса
Вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова назвала раздутой панику вокруг распространения коронавируса.
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Общество
Новый формат ОСАГО вступил в силу
В России с воскресенья, 8 марта, вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).