Политика
RT на русскомПутин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства
Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
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Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.ТАССвчера в 17:00
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Футбол
Клопп ответил на письмо юного болельщика «Манчестер Юнайтед»
Юный фанат манчестерского клуба в своем послании попросил специалиста, чтобы "Ливерпуль" не выигрывал в матчах чемпионата Англии, чтобы дать набрать очки другим командам.
Общество
Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из Китая
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к находящимся на карантине под Полтавой гражданам, прибывшим из Китая.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли восемь человек
Общество
Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб
Политика
Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Космос
Получены первые данные о падении планетезималя в Германии
Единоборства
Кадыров в соцсетях рассказал о тренировке с Александром Емельяненко
Как сообщается на сайте «Экономика сегодня», Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о тренировке с Александром Емельяненко.
Авто
Новый Volkswagen Caddy рассекретили перед презентацией
В базовой комплектации ценник на Volkswagen Caddy составит около 1,5 миллиона рублей.
Армия и оружие
Стало известно об увеличении потерь ВСУ после провокации 18 февраля
Два украинских диверсанта, которые 18 февраля в составе большой группы прорваться в Луганскую народную республику (ЛНР) в районе Голубовского и были ранены, скончались затем из-за неквалифицированных действий врачей.
Армия и оружие
Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Теннис
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера во втором круге турнира категории ATP-250 в Марселе.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Культура
Рецензия на новый трек BTS — «On Challenge»
Общество
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Политика
Премьер-министр Украины Гончарук прибыл в Новые Санжары
Глава правительства Украины Алексей Гончарук, украинский министр внутренних дел Арсен Аваков и министр здравоохранения страны Зоряна Скалецкая прибыли в Новые Санжары, где 20 февраля вспыхнули протесты против размещения на территории населённого пункта эвакуированных из Китая украинцев.
Происшествия
Российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы в Греции
В ноябре 2019 года в Греции была задержана группа из 14 российских моряков, греческие власти предъявили им обвинения в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Здоровье
Медики назвали необычные симптомы рака горла
Если у человека наблюдаются такие признаки, как боль в горле, хрипота, кашель без каких-либо улучшений, возможно, это рак горла.
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракты в Керчи подростков
Киевский районный суд Симферополя по ходатайству СК принял решение о заключении под стражу обвиняемых в подготовке теракта в Керчи подростков 15 и 16 лет.
Авто
Двигатель Lada Granta стал мощнее
Оснащением Lada Granta новым мотором занимается компания «Супер-Авто», которая переоборудует стандартные комплектации с 1,6-литровым ДВС 21127 в 117-сильный агрегат.
Кино
Марго Робби может лишиться роли Харли Квинн
Новая Харли Квинн может появиться в сольном фильме о Бэтмене, который сейчас снимает Мэтт Ривз. Главную роль в нем получил Роберт Паттинсон.
Экономика
Кудрин назвал объем неосвоенных средств федерального бюджета 2019 года
Расходы федерального бюджета РФ 2019 года в объеме 1,12 трлн рублей остались неосвоенными, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин 19 февраля в ходе общения с журналистами.
Футбол
«Арсенал» победил «Олимпиакос» на выезде
Ответная встреча пройдет в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Байер» победил «Порту» в матче Лиги Европы.
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Космос
Где находится родстер Илона Маска спустя два года после запуска в космос?
Гаджеты
Okko выпустил приставку для телевизора с голосовым поиском
Политика
Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы
Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
Происшествия
Стали известны результаты анализа у сбежавшей в Петербурге пациентки
Ранее Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил исковое заявление главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара Боткинской инфекционной больницы Аллы Ильиной.