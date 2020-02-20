Политика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
Читать в источнике
Комментировать107
с чего всё началось

Путин рассказал, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
ТАССвчера в 17:00

Подробнее о событии

Путин c улыбкой разъяснил, распался ли тандем с Медведевым

Московский Комсомолец02:04

Почему Путин не стал говорить об отставке Медведева заранее

ТАСС05:25

Путин рассказал об отношениях с Медведевым

Газета.Ru04:11

Зачем задраивать законодательные люки

Ведомости16:09

Главные новости к утру 20 февраля

Коммерсантъвчера в 23:00

Путин сообщил о предварительном обсуждении с Медведевым отставки кабмина

РБКвчера в 20:16

Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым

RT на русскомвчера в 19:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Футбол

Клопп ответил на письмо юного болельщика «Манчестер Юнайтед»

Юный фанат манчестерского клуба в своем послании попросил специалиста, чтобы "Ливерпуль" не выигрывал в матчах чемпионата Англии, чтобы дать набрать очки другим командам.
Газета.Ru 16:35
Общество

Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из Китая

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к находящимся на карантине под Полтавой гражданам, прибывшим из Китая.
РБК 17:11
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли восемь человек

ТАСС вчера в 18:09
Общество

Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб

РИА Новости 10:57
Политика

Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Компания вчера в 10:32
Космос

Получены первые данные о падении планетезималя в Германии

Российская газета вчера в 07:54
Единоборства

Кадыров в соцсетях рассказал о тренировке с Александром Емельяненко

Как сообщается на сайте «Экономика сегодня», Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о тренировке с Александром Емельяненко.
Лезги газет вчера в 22:26
Авто

Новый Volkswagen Caddy рассекретили перед презентацией

В базовой комплектации ценник на Volkswagen Caddy составит около 1,5 миллиона рублей.
Faktom 12:51
Армия и оружие

Стало известно об увеличении потерь ВСУ после провокации 18 февраля

Два украинских диверсанта, которые 18 февраля в составе большой группы прорваться в Луганскую народную республику (ЛНР) в районе Голубовского и были ранены, скончались затем из-за неквалифицированных действий врачей.
Недвижимость.RU 17:18
Армия и оружие

Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Avia.pro вчера в 10:56
Теннис

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера во втором круге турнира категории ATP-250 в Марселе.
Интерфакс-Спорт 12:06
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Культура

Рецензия на новый трек BTS — «On Challenge»

Popcake 17:13
Общество

Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Lenta.ru 08:03
Политика

Премьер-министр Украины Гончарук прибыл в Новые Санжары

Глава правительства Украины Алексей Гончарук, украинский министр внутренних дел Арсен Аваков и министр здравоохранения страны Зоряна Скалецкая прибыли в Новые Санжары, где 20 февраля вспыхнули протесты против размещения на территории населённого пункта эвакуированных из Китая украинцев.
REGNUM 14:21
Происшествия

Российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы в Греции

В ноябре 2019 года в Греции была задержана группа из 14 российских моряков, греческие власти предъявили им обвинения в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Газета.Ru 13:50
Здоровье

Медики назвали необычные симптомы рака горла

Если у человека наблюдаются такие признаки, как боль в горле, хрипота, кашель без каких-либо улучшений, возможно, это рак горла.
UfacityNews.ru 18 февраля в 22:52
Происшествия

Суд арестовал готовивших теракты в Керчи подростков

Киевский районный суд Симферополя по ходатайству СК принял решение о заключении под стражу обвиняемых в подготовке теракта в Керчи подростков 15 и 16 лет.
Российская газета 12:04
Авто

Двигатель Lada Granta стал мощнее

Оснащением Lada Granta новым мотором занимается компания «Супер-Авто», которая переоборудует стандартные комплектации с 1,6-литровым ДВС 21127 в 117-сильный агрегат.
Tvoe-avto.com 02:02
Кино

Марго Робби может лишиться роли Харли Квинн

Новая Харли Квинн может появиться в сольном фильме о Бэтмене, который сейчас снимает Мэтт Ривз. Главную роль в нем получил Роберт Паттинсон.
Актуальные Новости 10:50
Экономика

Кудрин назвал объем неосвоенных средств федерального бюджета 2019 года

Расходы федерального бюджета РФ 2019 года в объеме 1,12 трлн рублей остались неосвоенными, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин 19 февраля в ходе общения с журналистами.
Красная весна вчера в 17:16
Футбол

«Арсенал» победил «Олимпиакос» на выезде

Ответная встреча пройдет в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Байер» победил «Порту» в матче Лиги Европы.
ГЛАС.RU 17:12
Интернет

Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

Astera вчера в 12:03
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

Коммерсантъ 10:45
Кино

Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Культуромания 13:23
Космос

Где находится родстер Илона Маска спустя два года после запуска в космос?

Car.ru 17 февраля в 13:51
Гаджеты

Okko выпустил приставку для телевизора с голосовым поиском

UfacityNews.ru 18 февраля в 07:25
Политика

Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы

Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
RT на русском 12:44
Происшествия

Стали известны результаты анализа у сбежавшей в Петербурге пациентки

Ранее Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил исковое заявление главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара Боткинской инфекционной больницы Аллы Ильиной.
RT на русском 15:55
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное