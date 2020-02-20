Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.

с чего всё началось

В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" российский лидер опроверг информацию о том, что его "тандем" с экс-премьером Дмитрием Медведевым распался. Путин указал, что у бывшего главы правительства сменилось направление деятельности, что "естественно".

Путин опроверг предположение, что его «тандем» с Медведевым распался

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