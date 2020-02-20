Политика
ИнфоросПутин опроверг предположение, что его «тандем» с Медведевым распался
В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" российский лидер опроверг информацию о том, что его "тандем" с экс-премьером Дмитрием Медведевым распался. Путин указал, что у бывшего главы правительства сменилось направление деятельности, что "естественно".
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.ТАССвчера в 17:00
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Политика
Путин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели трехсторонний телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.
Политика
Зеленский осудил протесты против эвакуации украинцев из Китая
Украинцы, эвакуированные из Китая из-за вспышки коронавируса, находятся в удовлетворительном состоянии, никакой бактериологической угрозы нет.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.
Авто
Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером
Что касается одной из самых популярных в мире моделей Toyota Corolla, то её ждут кардинальные обновления – она впервые в истории бренда станет кроссовером.
Происшествия
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Турция начала военную операцию в сирийском Идлибе
На фоне турецкого наступления в Идлибе источники Bloomberg сообщили, что Анкара обратилась к Вашингтону с просьбой о развертывании в Турции двух батарей ЗРК Patriot — якобы для «сдерживания России».
Космос
Предприятие «Роскосмоса» в Москве реконструируют
Проект предусматривает реконструкцию и техническое перевооружение лабораторно-производственного корпуса предприятия.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Культура
Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию
Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий "Карточного домика" Джон Дэвид Коулс вместе с международной командой снимет сериал "Изумрудный глаз" об истории Октябрьской революции, передает Deadline.
Армия и оружие
В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе.
Армия и оружие
Подземный город террористов обнаружили в Сирии
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Хоккей
СКА обыграл «Торпедо» и стал победителем дивизиона Боброва
Петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Шоу-бизнес
Алсу признала покупку голосов для своей дочери на шоу «Голос»
Певица отметила, что за каждым из сообщений в поддержку ее дочери Микеллы «стоят живые люди».
Интернет
«ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Общество
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом
Тимур Бекмамбетов сразу поставил актеру условие – ему нужно будет сильно похудеть, поскольку знаменитый герой Михаил Девятаев в момент побега из концлагеря весил около 39 кг.
Общество
Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины
Минпромторг предложил с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
Футбол
Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли «Бенфику» в матче Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" на своем поле нанесли поражение португальской "Бенфике" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Футбол
Самедов не исключил, что Шишкин сможет сыграть за «Спартак» в РПЛ
Защитник Роман Шишкин, внесенный в заявку выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) московского "Спартака-2", может сыграть за главную команду "красно-белых" в Российской премьер-лиге, считает бывший капитан "Спартака" Александр Самедов.
Общество
Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию
В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп США разрешил перебазирование "Морского старта" в Россию.
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
Экономика
Дума приняла в первом чтении законопроекты по развитию малого бизнеса
Первая инициатива касается предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН).
Биатлон
Лессер не понимает, как проходит отбор в сборную России
Немецкий биатлонист Эрик Лессер после завоевания серебряной медали в сингл-миксте на чемпионате мира в итальянском Антхольце высказал мнение по поводу системы отбора в сборную России.