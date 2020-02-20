Политика
RT на русскомПутин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что продолжает работать с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым, несмотря на смену его деятельности.
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Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Наука
10 способов умереть, которые так любят взрослые
Научный журналист Алексей Паевский рассказал об основных факторах риска и причины смерти современного человека — чего бояться, на что стоит обратить внимание и что изменить в своей жизни.
Происшествия
Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в Канаде
По меньшей мере 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей на шоссе 15 в канадском Монреале, сообщили 19 февраля местные СМИ.
Игры
Rockstar Games назвала дату возвращения GTA IV в Steam
Rockstar Games также объявила, что из игры исчезнут три радиостанции: RamJam FM, Self-Actualization FM и Vice City FM, которая была доступна в Episodes from Liberty City.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Общество
В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Экономика
Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей
В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб. Этот документ был подготовлен Сбербанком совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), с копией дорожной карты ознакомились "Ведомости".
Происшествия
Не менее восьми человек погибли при стрельбе в немецком городе Ханау
Не менее восьми человек погибли, еще пятеро пострадали при стрельбе в немецком городе Ханау (земля Гессен) с населением около 100 тыс. человек, сообщает Bild.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Общество
Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий
Общество
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Наука
В пещерном кладбище неандертальцев обнаружена новая «цветочная могила»
В знаменитой иракской пещере Шанидар ученые нашли новые останки неандертальца.
Музыка
Игорь Крутой рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в Роттердам.
Шоу-бизнес
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
Гаджеты
Для разработчиков от Google вышла Android 11
Android 11 Developer Preview устанавливается пока лишь на Google Pixel, также его можно установить на Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 и Pixel 4 XL.
Происшествия
Известного мецената отправят под суд за похищение в Иркутске
Следователи в Иркутской области завершили расследование уголовного дела известного бизнесмена и мецената, его сына и группы подельников.
Политика
Украина захотела закончить войну в Донбассе без потери территорий
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу «Украина 24» заявил о том, что прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий или суверенитета республики.
Общество
На Алтае из-за метелей перекрыли трассы
По данным синоптиков, 19 и 20 февраля в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду, мокрый снег, гололед, продолжительные метели.
Авто
Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7
Компания Suzuki провела презентацию нового 7-местного кроссовера с чертами минивэна.
Здоровье
Глава Забайкалья предложил допускать к работе граждан КНР при соблюдении мер профилактики
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предлагает разрешить специалистам из КНР, прошедшим необходимые процедуры по профилактике коронавируса, дальше работать над совместными инвестиционными проектами.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Армия и оружие
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
Происшествия
Здоровые пассажиры Diamond Princess начали покидать судно
Пассажиры круизного судна Diamond Princess, у которых не было выявлено заражение коронавирусом, начали покидать лайнер, сообщает NHK.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.