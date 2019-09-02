Президент РФ Владимир Путин посетил школу №6 в пострадавшем от летних паводков городе Тулун Иркутской области, поговорил с поварами, поправил галстук ученику и послушал песню "На горе стоял казак". В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро.

Путин осмотрел школу в Тулуне и поправил галстук ученику

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