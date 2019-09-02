Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин осмотрел школу в Тулуне и поправил галстук ученику

Президент РФ Владимир Путин посетил школу №6 в пострадавшем от летних паводков городе Тулун Иркутской области, поговорил с поварами, поправил галстук ученику и послушал песню "На горе стоял казак". В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро.
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Владимир Путин посетил тулунскую школу № 6

Московский Комсомолец07:31

В Тулуне Владимир Путин проверил восстановленную после подтопления школу №6

Твой Иркутск07:08

Путин осмотрел школу в Тулуне и поправил галстук ученику

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Путин поздравил с Днем знаний учеников школы Тулуна

ТАСС06:30

В Тулуне школьники спели Владимиру Путину «Ойся, ты ойся»

Байкал2406:24

Владимир Путин прилетел в Тулун

SIA.ru06:13

Владимир Путин посетил восстановленную после паводка школу № 6 в Тулуне

КП - Иркутск06:31
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Жена опровергла госпитализацию Розенбаума

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Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
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В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года

По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00
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Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК вчера в 14:54
Наука

На Землю обрушилась мощная магнитная буря

Lenta.ru 07:07
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В Госдуме объяснили требования Польши о репарации

Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Общество

Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул

В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
Происшествия

Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.
Вести.Ru 09:16
Происшествия

У сбившего ребенка на юге Москвы водителя Porsche не было прав

Инспекторы задержали водителя Porsche Cayenne S, который сбил ребенка на юге Москвы и скрылся с места ДТП.
Вести.Ru 07:16
Футбол

Мануэл Фернандеш стал игроком «Краснодара»

Вести.Ru 08:52
Общество

Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю

Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Политика

Первый президент Крыма впал в кому после инсульта

Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Общество

Суд отказался лишить родительских прав супругов Проказовых

ТАСС 09:08
Политика

Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в твиттере на недовольство правительства сроками строительства космодрома Восточный.
Газета.Ru 02:42
Происшествия

NYT: техасского стрелка уволили за несколько часов до преступления

Американец Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии.
ТАСС вчера в 20:26
Шоу-бизнес

Меган Маркл спрятала сына от отца

ТВ Центр 04:31
Происшествия

Ураган «Дориан» унес жизнь ребенка

Семилетний ребенок погиб, еще один пропал без вести, после того как на Багамские острова обрушился ураган «Дориан».
Lenta.ru 06:45
Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Политика

Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун

Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК вчера в 08:40
Авто

Стало известно российское название кроссовера Geely SX11

Компания Geely планирует и дальше укреплять свои позиции на российском рынке благодаря выводу сразу нескольких новинок – Geely GS, Geely Coolray (SX11) и премиальный кроссовер-купе Geely FY-11.
Автостат 02:27
Футбол

«Тамбов» арендует нападающего «Спартака» Мелкадзе

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе на правах аренды перейдет в «Тамбов».
ProstoProSport 06:59
Политика

Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане

Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Экономика

Правительство отказалось от Красноярского экономического форума

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Политика

Мэр Златоуста уходит в отставку по требованию челябинского губернатора

URA.Ru 07:48
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Технологии

Binance начнет торговать фьючерсами. Пользователи протестируют платформы

Binance открыла для тестирования две фьючерсные платформы.
РБК 10:01
Авто

Компания Hymer демонстрирует будущее автодомов концептом VisionVenture

Разумеется, что некоторые детали концепта в серийной версии реализовать не удастся Тем временем компания Allied Conversions превратила Land Rover Defenders в дом на колесах.
CarsWeek.ru 08:36
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Вести.Ru вчера в 03:29
Армия и оружие

США нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба

ТАСС 31 августа в 13:43
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