Политика
Экономика сегодняПутин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу. Глава государства вышел к жителям города, пожал руки и ответил на несколько вопросов. После встречи с общественностью Вологодской области кортеж президента направился в следующую точку маршрута.
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"Вы же замерзли!": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Комсомольская правда09:01
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Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
Культура
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«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
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Авто
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ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
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