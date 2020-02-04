Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПутин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу. Глава государства вышел к жителям города, пожал руки и ответил на несколько вопросов. После встречи с общественностью Вологодской области кортеж президента направился в следующую точку маршрута.
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Череповчане встретили Путина радостными криками

Медиа-Центр 35media.ru10:58

Путин в Череповце дважды пообщался с горожанами на улице

Gorodche.ru10:57

"Вы же замерзли!": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца

Комсомольская правда09:01

"Вы замерзли!" Путин остановил кортеж в Череповце

РИА Новости09:44

Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца

Российская газета10:01

На улице Череповца кортеж с президентом Путиным неожиданно остановился (ВИДЕО)

Vologda-poisk.ru09:26

Путин во время поездки в Череповец несколько раз общался с горожанами

ТАСС09:52
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Спорт

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Титов рассказал РБК, что заболеваемость раком растет в России и в мире в целом, потому что люди стали дольше жить.
РБК 04:48
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Обозреватели оптимистично заключают, что у Китая есть все возможности, чтобы стать первой страной, которая перейдет на стопроцентное производство самолетов-невидимок.
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Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

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Месси раскритиковал Абидаля за слова об игроках «Барселоны»

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал экс-защитника команды Эрика Абидаля, работающего в структуре клуба на руководящей должности.
Нева Спорт 15:35
Армия и оружие

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС после пуска ракет из сектора Газа

Вооруженные силы Израиля нанесли ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела.
РБК 20:01
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Дилерский центр, в котором продаются сотни Nissan Skyline

Опубликовано видео из дилерского центра, где на складе хранятся сотни Nissan Skyline.
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Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
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В России аптеки начали ограничивать продажу масок в одни руки

Часть аптек начала ограничивать продажу масок в одни руки, заявил директор агентства DSM Group Сергей Шуляк.
Известия 09:57
Происшествия

Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве полицейского в Москве

Уроженец Киргизии Нурлан Муратов признан присяжными виновным в убийстве 23-летнего полицейского Андрея Райского на станции метро «Курская» в Москве.
Известия 16:28
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МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров

МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионов на автомобильных номерах.
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Стрелков ответил на обвинения по делу MH17

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.
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Главный санитарный врач России Анна Попова прилетела в Тюмень

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова прибыла в Тюмень.
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В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

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Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом

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Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa вчера в 19:42
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Президент Болгарии заявил о недоверии правительству

Болгарский президент Румен Радев выразил недоверие правительству страны, обратившись к нации.
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Смолов объяснил, почему российские футболисты не играют в Испании

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Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Как сообщил "Пятый канал" со ссылкой на одного из пассажиров, проблемы на борту самолета авиакомпании Air France, выполнявшего рейс из Парижа в Москву, привели к тому, что лайнер дважды возвращали в пункт вылета.
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ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
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