Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПутин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу. Глава государства вышел к жителям города, пожал руки и ответил на несколько вопросов. После встречи с общественностью Вологодской области кортеж президента направился в следующую точку маршрута.
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Череповчане встретили Путина радостными криками

Медиа-Центр 35media.ruвчера в 10:58

Путин в Череповце дважды пообщался с горожанами на улице

Gorodche.ruвчера в 10:57

"Вы же замерзли!": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца

Комсомольская правдавчера в 09:01

"Вы замерзли!" Путин остановил кортеж в Череповце

РИА Новостивчера в 09:44

Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца

Российская газетавчера в 10:01

На улице Череповца кортеж с президентом Путиным неожиданно остановился (ВИДЕО)

Vologda-poisk.ruвчера в 09:26

Путин во время поездки в Череповец несколько раз общался с горожанами

ТАССвчера в 09:52
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:56, Ашберн
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Рогозин прокомментировал шутку Урганта о космонавтах

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РИА Новости вчера в 23:53
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Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости вчера в 12:24
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Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
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Спикер Палаты представителей разорвала текст речи Трампа за его спиной

Интерфакс 02:00
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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В украинском учебнике по истории обнаружили грустного Киану Ривза

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Политика

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США изучают возможность выхода из соглашения ВТО по правительственным закупкам, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
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ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика

Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

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В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
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Авто

Компания Volkswagen представила кроссовер Volkswagen Taigun

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Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола

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Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.
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В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с кредитами

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Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкин на пост президента лиги

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Совет директоров «Почты России» назначил генеральным директором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова.
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На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий.
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РБК вчера в 21:10
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