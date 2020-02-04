Политика
Экономика сегодняПутин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу. Глава государства вышел к жителям города, пожал руки и ответил на несколько вопросов. После встречи с общественностью Вологодской области кортеж президента направился в следующую точку маршрута.
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"Вы же замерзли!": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Комсомольская правдавчера в 09:01
На улице Череповца кортеж с президентом Путиным неожиданно остановился (ВИДЕО)
Vologda-poisk.ruвчера в 09:26
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