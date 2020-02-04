Политика

Газета.RuГазета.RuПутин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями. Ролик был опубликован в YouTube.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

Череповчане встретили Путина радостными криками

Медиа-Центр 35media.ruвчера в 10:58

Путин в Череповце дважды пообщался с горожанами на улице

Gorodche.ruвчера в 10:57

"Вы замерзли!" Путин остановил кортеж в Череповце

РИА Новостивчера в 09:44

Путин во время поездки в Череповец несколько раз общался с горожанами

ТАССвчера в 09:52

На улице Череповца кортеж с президентом Путиным неожиданно остановился (ВИДЕО)

Vologda-poisk.ruвчера в 09:26

Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца

ТК Звездавчера в 09:01

Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца

Российская газетавчера в 10:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 00:58, Ашберн
Общество

Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 05:01
Единоборства

Фёдор Емельяненко хочет реванш с Райаном Бейдером

В поединке от 26 января 2019 года за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер на 35 секунде первого раунда сенсационно нокаутировал Фёдора Емельяненко левым оверхэндом: С тех пор Фёдор сумел реабилитироваться в бое против Квинтона Джексона (ТКО), а Бейдер не провёл ни одного поединка.
Руфайт.ком 03 февраля в 12:16
Политика

Трамп просит у конгресса денег для высадки астронавтов на Луне и Марсе

РИА Новости вчера в 22:03
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Здоровье

Москвичей пригласили на бесплатную диагностику шести видов рака

Бесплатную диагностику шести самых распространенных видов онкологических заболеваний проведут в Москве в феврале.
Вечерняя Москва вчера в 04:00
Общество

Эвакуированные из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

Россиян и иностранцев, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, поместят на карантин в Тюмени.
Вести.Ru вчера в 08:40
Наука

Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые исследовали влияние разных звуков будильника на так называемую инерцию сна.
ToDay News Ufa 03 февраля в 20:27
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко пожаловалась на тренировочные схватки

Актуальные Новости вчера в 13:08
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Российская газета вчера в 23:22
Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

В ноябре стало известно, что российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 48 лет.
Известия вчера в 16:32
Политика

Лавров: Зеленский приступил к выполнению обязательств по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский приступил к выполнению обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Газета.Ru вчера в 13:57
Происшествия

На зараженном коронавирусом лайнере оказались россияне

Lenta.ru вчера в 22:13
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
РИА Новости 03 февраля в 15:20
Политика

Премьер-министр Украины обещал ограничить зарплаты министрам

Обещание урезать зарплаты министрам дал президенту Украины Владимиру Зеленскому премьер-министр страны Алексей Гончарук 4 февраля на совещании.
Красная весна вчера в 15:32
Общество

Штаб: эвакуированные из Китая россияне учились там или работали

Interfax-Russia.ru - Граждане России, прибывающие в Тюмень из Китая, не являются туристами, это люди, которые проживали в стране определенное время - учились или работали, сообщил журналистам представитель оперативного штаба по профилактике коронавируса в среду в Тюмени.
Интерфакс - Россия 00:33
Футбол

Тульский «Арсенал» подписал нападающего «Авангарда» Минаева

Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:05
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
Культура

Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне

Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.
РИА Новости вчера в 15:39
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Деловое.ТВ вчера в 09:29
Экономика

«Ведомости»: концессии исключили из законопроекта о защите инвестиций

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании в правительстве согласился вывести государственно-частные проекты из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников и человека, близкого к одному из участников рабочей группы по доработке законопроекта.
Коммерсантъ вчера в 20:23
Фигурное катание

Сменившая гражданство РФ фигуристка пожаловалась на жизнь в Канаде

Фигуристка Екатерина Куракова, которая сменила российское гражданство, рассказала о своих впечатлениях от жизни в Канаде.
Аргументы и Факты 00:33
Здоровье

Мясников назвал категории людей, рискующих умереть от коронавируса

По словам медика, в основном умирают от коронавируса пожилые люди и больные с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, диабет, пневмосклероз.
Волгоградская правда вчера в 21:33
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Кино

Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса

Студия Lucasfilm работает над пятой частью франшизы про археолога Индиану Джонса, и актер Харрисон Форд вернется к своей звездной роли.
Известия вчера в 15:15
Политика

РФ пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы

112.ua Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не направляла приглашение польскому руководству на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве.
РЕН ТВ вчера в 04:08
Общество

За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Известия вчера в 17:50
Армия и оружие

Танк Т-90М успешно прошел госиспытания

Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
Известия вчера в 21:05
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru вчера в 12:05
Экономика

ЦБ выявил новую схему работы черных кредиторов

Банк России выявил новую схему работы черных кредиторов, передает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 22:07
Политика

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости вчера в 12:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное