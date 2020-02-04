Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПутин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу. Глава государства вышел к жителям города, пожал руки и ответил на несколько вопросов. После встречи с общественностью Вологодской области кортеж президента направился в следующую точку маршрута.
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Череповчане встретили Путина радостными криками

Медиа-Центр 35media.ruвчера в 10:58

"Вы же замерзли!": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца

Комсомольская правдавчера в 09:01

Путин во время поездки в Череповец несколько раз общался с горожанами

ТАССвчера в 09:52

"Вы замерзли!" Путин остановил кортеж в Череповце

РИА Новостивчера в 09:44

Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца

Российская газетавчера в 10:01

На улице Череповца кортеж с президентом Путиным неожиданно остановился (ВИДЕО)

Vologda-poisk.ruвчера в 09:26

Путин в Череповце дважды пообщался с горожанами на улице

Gorodche.ruвчера в 10:57
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Общество

«Первый канал» отказался от трансляции церемонии «Оскар»

Хакасия-Информ вчера в 23:19
Общество

Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
РИА Новости 01:28
Политика

На Украине создадут министерство по вопросам оккупированных территорий

Создать министерство по вопросам оккупированных территорий было решено на заседании кабинета министров Украины.
Новостной фронт вчера в 22:23
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Экономика

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
ТАСС вчера в 07:04
Политика

Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией

Газета.Ru вчера в 04:19
Политика

Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
РБК вчера в 15:10
Общество

Главархив Москвы рассекретил свыше 11,5 тысяч документов о войне

Московский Комсомолец 01:56
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне

Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.
WomanHit.ru вчера в 08:00
Наука

В видеоролике NASA показали, как бы выглядела Земля без океанов

Планетолог пояснил, что целью его работы было показать, на что будет похожа Земля с высохшими океанами и морями.
ToDay News Ufa вчера в 12:28
Спорт

Елена Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках россиянка Елена Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России.
Чемпионат вчера в 04:55
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

Российская газета вчера в 23:22
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
Экономика

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
РБК вчера в 07:07
Политика

Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского

Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 01:43
Армия и оружие

Турция обстреляла российских военных в Сирии

Турецкие вооруженные силы обстреляли российских военных на севере сирийской провинции Алеппо, передает «Лента.ру» со ссылкой на North Press Agency.
Рамблер вчера в 12:12
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru вчера в 11:50
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Общество

В посольстве сообщили об успешной эвакуации россиян из Китая

Посольство России в Китае сообщило, что россиян успешно перевезли в аэропорт китайского города Ухань 4 февраля из 10 городов провинции Хубэй.
Daily Storm 01:11
Армия и оружие

Боевики запустили БПЛА в районе авиабазы Хмеймим в Сирии

Боевики запустили беспилотник близ авиабазы Хмеймим в Сирии. Управление над БПЛА было перехвачено, все устройства выведены из строя.
NewInform 02 февраля в 12:04
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru вчера в 12:05
Происшествия

В Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом

Ведомости вчера в 23:46
Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

В ноябре стало известно, что российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 48 лет.
Известия вчера в 16:32
Шоу-бизнес

Леди Гага показала нового бойфренда

Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
Lenta.ru 03 февраля в 19:14
Происшествия

Напавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу

Налетчика, напавшего в сентябре прошлого года на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, отправили по решению суда на принудительное лечение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:18
Общество

Коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России

Вспышка коронавируса в Китае может вызвать дефицит чеснока в России.
Ведомости вчера в 11:27
Кино

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru 03 февраля в 02:20
Транспорт

Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения

Речь идет об ограничении скорости для автомобилей с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины, возвращении обязательного опознавательного знака «Ш». Такой знак необходим, чтобы машины с шипованными шинами могли опознать автоматические камеры.
Коммерсантъ вчера в 17:00
Экономика

Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи предложил купить eBay за $30 млрд

Компания Intercontinental Exchange (ICE), владеющая Нью-Йоркской фондовой биржей, предложила купить международную торговую интернет-площадку eBay по меньшей мере за $30 млрд, сообщает 4 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Известия вчера в 18:08
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM вчера в 10:01
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