Политика
Экономика сегодняПутин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу. Глава государства вышел к жителям города, пожал руки и ответил на несколько вопросов. После встречи с общественностью Вологодской области кортеж президента направился в следующую точку маршрута.
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"Вы же замерзли!": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Комсомольская правдавчера в 09:01
На улице Череповца кортеж с президентом Путиным неожиданно остановился (ВИДЕО)
Vologda-poisk.ruвчера в 09:26
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Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
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Турция обстреляла российских военных в Сирии
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Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
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Общество
В посольстве сообщили об успешной эвакуации россиян из Китая
Посольство России в Китае сообщило, что россиян успешно перевезли в аэропорт китайского города Ухань 4 февраля из 10 городов провинции Хубэй.
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Чеченского блогера убили во Франции
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В Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом
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Напавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу
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Коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России
Вспышка коронавируса в Китае может вызвать дефицит чеснока в России.
Кино
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Транспорт
Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения
Речь идет об ограничении скорости для автомобилей с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины, возвращении обязательного опознавательного знака «Ш». Такой знак необходим, чтобы машины с шипованными шинами могли опознать автоматические камеры.
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Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи предложил купить eBay за $30 млрд
Компания Intercontinental Exchange (ICE), владеющая Нью-Йоркской фондовой биржей, предложила купить международную торговую интернет-площадку eBay по меньшей мере за $30 млрд, сообщает 4 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
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