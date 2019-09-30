Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий сохранение акцизов на авиакеросин в 2020-2022 годах на уровне 2019 года, а также рост в 2020 году акциза на бензин пятого класса на 3,6% и акциза на дизтопливо на 3,4%, соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин оставил акциз на авиакеросин до 2022 года на текущем уровне

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