Энергетика
РИА НовостиПутин оставил акциз на авиакеросин до 2022 года на текущем уровне
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий сохранение акцизов на авиакеросин в 2020-2022 годах на уровне 2019 года, а также рост в 2020 году акциза на бензин пятого класса на 3,6% и акциза на дизтопливо на 3,4%, соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.
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Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
РБК вчера в 09:40
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Комсомольская правда 04:12
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Экономика
Росстат предложил упразднить всю статистическую отчетность к 2024 году
Президиум комиссии правительства по цифровому развитию одобрил на заседании подготовленную Росстатом концепцию создания Цифровой аналитической платформы (ЦАП) к 2024 году.
Реальное время 01:24
Футбол
Тренер сборной Украины Шевченко может возглавить «Милан»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может сменить Марко Джампаоло на посту главного тренера итальянского "Милана".
Газета.Ru вчера в 18:31
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Экономика
Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть
В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости вчера в 20:30
Политика
Путин прибыл в Париж на прощание с Жаком Шираком
Владимир Путин прибыл в Парижна церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, скончавшимся 26 сентября.
BFM.ru 05:38
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 27 сентября в 11:30
Авто
Появились первые изображения нового супергибрида McLaren
В Сети появились первые изображения нового гиперкара McLaren.
Motor 03:43
Политика
МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США
Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы.
Newvz.ru 04:25
Происшествия
В Зауралье депутат, напавший на госслужащего, заплатит штраф
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей. Приговор вступил законную силу.
Уральский меридиан 03:27
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК вчера в 13:33
Спорт
WADA считает неслучайными искажения данных московской лаборатории
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
REGNUM 04:59
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Армия и оружие
Украина закроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб
Газета.Ru вчера в 16:33
Футбол
«Атлетико» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»
Бомбардир.ру 00:19
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Энергетика
В Китае обнаружили новое месторождение нефти с запасами в 1 млрд тонн
Китайская нефтегазовая компания PetroChina («дочка» CNPC) обнаружила новое месторождение нефти на северо-западе страны с запасами более 1 млрд тонн.
РБК 03:28
Футбол
Никола Влашич: «В этом году ЦСКА доминирует и регулярно побеждает»
Спорт-Экспресс вчера в 06:36