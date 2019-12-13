Политика

Москва-Баку.ruМосква-Баку.ruПутин оставил автограф на новом грузовике КамАЗ

Президент России Владимир Путин оставил автограф на одном из новых серийных грузовиков КамАЗ во время посещения Камского автогиганта в Набережных Челнах.
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 21:27, Ашберн
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