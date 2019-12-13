Политика

ИзвестияИзвестияПутин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Путин залез в кабину и осмотрел ее, ознакомился с дисплеем бортовой системы. На грузовике нового семейства КамАЗ-54901 с кабиной К5 президент оставил автограф. Глава государства прибыл в Набережные Челны утром в пятницу.
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Путин в Челнах оценил прототип новейшего российского грузовика

БИЗНЕС Online13:58

Путин оставил автограф на новом грузовике КамАЗ — видео

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Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

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Путин оставил автограф на одном из новых грузовиков «КамАЗа»

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Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

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Билан сообщил детали своего «пьяного» выступления в Самаре

Как сообщал портал 63.RU, жители Самары собирали подписи под петицией в адрес мэра города Елены Лапушкиной и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с требованием извиниться перед горожанами за выступление Билана, которое прошло 8 сентября.
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Американская балерина Мисти Коупленд обвинила Большой театр в расизме.
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Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова

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Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей

Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
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Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
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При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
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Общество

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов

Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».
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Кино

В России снимут хип-хоп мюзикл о жизни Пушкина

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Хищники вынудили ривулусов и их потомство отрастить побольше мозговых клеток

Американские ученые выяснили, что мозг рыбок ривулусов Харта (Rivulus hartii), живущих в местах с большой концентрацией хищников, отличается бóльшим количеством клеток по сравнению с мозгом ривулусов, живущих изолированно.
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Депутат Рады назвал Украину инструментом Запада для войны с Россией

Депутат Верховной рады, член партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявилл, что западные страны используют Украины в свох целях.
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"Полтора года просила паузу" Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что решение Загитовой приостановить спортивную карьеру не стало неожиданным.
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