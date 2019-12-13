Политика
ИзвестияПутин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Путин залез в кабину и осмотрел ее, ознакомился с дисплеем бортовой системы. На грузовике нового семейства КамАЗ-54901 с кабиной К5 президент оставил автограф. Глава государства прибыл в Набережные Челны утром в пятницу.
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Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода
Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
Американская балерина обвинила Большой театр в расизме
Фотография была опубликована в Instagram одной из российских танцовщиц, где ее и заметила американка Мисти Коупленд, несколько лет назад ставшая первой в истории темнокожей примой-балериной Американского театра балета.
Киберспорт
Релиз Ghost of Tsushima состоится летом 2020 года
На церемонии награждения The Game Awards разработчики из студии Sucker Punch представили новый трейлер Ghost of Tsushima, в котором можно увидеть немного геймплея боевика.
Единоборства
Нурмагомедов пообещал избить Фергюсона
Политика
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана.
Игры
Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения
Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
Энергетика
В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года
Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
Происшествия
МЧС сообщило о локализации пожара в ангаре в Петербурге
Локализовано возгорание в ангаре в Петербурге на площади 2,2 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Политика
Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Биатлон
Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Политика
Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США
Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Гаджеты
На Android немного ускорят процесс установки обновления
Одной из проблем обновления операционной системы Android является довольно долгое время, которое требуется для установки апдейта, причём собственно на инсталляцию тратится меньшая его часть.
Политика
Зеленский назвал сроки заключения контракта на транзит газа
Существует большая вероятность того, что новый контракт по транзиту российского газа через территорию Украины будет подписан до конца 2019 года.
Гаджеты
Huawei предложил скидки на свои смартфоны на распродаже и подарки к Новому году
Huawei решила сделать подарок своим покупателям к Новому году.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Кино
Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Футбол
Акинфеев: после матча с «Арсеналом» сказал ребятам, что пора взрослеть
Ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть».
Шоу-бизнес
Певец Андрей Губин возвращается на сцену
Популярный артист 1990-х годов Андрей Губин вернется на сцену после долгого перерыва, рассказал его саунд-продюсер Тарас Ващишин.
Экономика
Солевой бизнес сына генпрокурора бьёт рекорды
Самым быстрорастущим предприятием на рынке пищевой соли в России стал Тыретский солерудник в Иркутской области, который контролирует старший сын генпрокурора Юрия Чайки — Артём Чайка.
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в тюменском диспансере
В результате пожара в наркологическом диспансере в Тюмени пострадали семь человек, ещё один человек погиб.
Политика
Украина надеется на проведение нормандского саммита в апреле 2020 года
Глава МИД Украины Пристайко надеется, что следующая встреча "нормандской четврки" состоится в апреле, и отмечает, что до этого времени Киеву следует принять ряд ключевых решений в законодательной плоскости для усиления своей позиции на переговорах.
Армия и оружие
Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов
Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Политика
«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.