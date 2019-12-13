Политика
ИзвестияПутин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Путин залез в кабину и осмотрел ее, ознакомился с дисплеем бортовой системы. На грузовике нового семейства КамАЗ-54901 с кабиной К5 президент оставил автограф. Глава государства прибыл в Набережные Челны утром в пятницу.
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Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Происшествия
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» потушили
Пожар начался накануне около десяти часов во время сварочных работ.
Происшествия
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Футбол
Влашич назвал главную проблему ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал главную проблему команды в первой части сезона.
Гаджеты
MSI представила карты Radeon RX 5500 XT
Компания MSI представила новые карты AMD Radeon RX 5500 XT линеек Gaming и Mech.
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Футбол
Акинфеев: после матча с «Арсеналом» сказал ребятам, что пора взрослеть
Ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть».
Общество
Сериал «Слуга народа» продержался в эфире ТНТ только день
Телеканал ТНТ убрал из эфирной сетки сериал "Слуга народа", в котором снимался украинский комик Владимир Зеленский, ставший позднее президентом Украины.
Здоровье
В сахалинском реабилитационном центре осваивают «бережливые» технологии
С помощью "бережливых" технологий в сахалинском реабилитационном центре повысили качество услуг.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Здоровье
Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности
Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
Хоккей
Олимпийская сборная России крупно уступила Швейцарии
Олимпийская сборная России по хоккею крупно проиграла команде Швейцарии в матче за первое место на товарищеском турнире NaturEnergie Challenge (2:8).
Политика
Журналиста НТВ не пустили на Украину
Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
Политика
Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию Украины
Проект изменений внес президент страны Владимир Зеленский.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Авто
Новый Nissan X-Trail замечен во время тестов
Кроссовер Nissan X-Trail/Rogue 2021 модельного года был замечен на этот раз с еще меньшим количеством маскировки.
Шоу-бизнес
Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы
Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Спорт
Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе
Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
Наука
Генетик создаст приложение для знакомств по ДНК
Генетик из Гарварда Джордж Черч намерен разработать приложение для знакомств с учетом ДНК.
Происшествия
В зоне поиска пропавшего военного самолета Чили нашли обломки
Политика
В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Футбол
Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБ
Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход 75 процентов акций клуба под контроль ВЭБ "Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами", — цитирует функционера РБК.
Авто
Jeep выпустит новый субкомпактный кроссовер
Разработанный, чтобы находиться ниже Renegade в линейке компании, последний внедорожник Jeep будет выступать в качестве соперника Suzuki Jimny - и может иметь полностью электрическую трансмиссию, полученную в результате планируемого слияния FCA с PSA.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк останется парализованной
Как сообщил сегодня, 11 декабря, Mash со ссылкой на источники, она останется парализованной навсегда.
Футбол
Лэмпард: «Челси» не планирует усилений во время зимних трансферов
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился информацией о трансферных планах «аристократов» на время зимнего трансферного окна.
Экономика
Почему год опять не удался и кого накажут за то, что «все испорчено»
Да, 2019-й станет годом застоя.