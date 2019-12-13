Политика

ИзвестияИзвестияПутин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Путин залез в кабину и осмотрел ее, ознакомился с дисплеем бортовой системы. На грузовике нового семейства КамАЗ-54901 с кабиной К5 президент оставил автограф. Глава государства прибыл в Набережные Челны утром в пятницу.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Путин в Челнах оценил прототип новейшего российского грузовика

БИЗНЕС Online13:58

Путин оставил автограф на одном из новых грузовиков «КамАЗа»

РИА Новости11:06

Путин поднялся в кабину нового «КамАЗа»

Российская газета11:58

Путин расписался на «КАМазе»

Газета.Ru11:35

Путину на «КАМАЗе» показали новейший магистральный тягач семейства К6

Вести Татарстан11:22

Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Известия11:13

Путин оставил автограф на новом грузовике КамАЗ — видео

Life.ru13:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 19:57, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Газета.Ru 16:51
Происшествия

Документы о сгоревшем в Одессе колледже пытались уничтожить

Lenta.ru 15:28
Происшествия

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» потушили

Пожар начался накануне около десяти часов во время сварочных работ.
Говорит Москва 03:29
Политика

Соловьев назвал неудачной шутку Зеленского в ответ на стишок Путина

Lenta.ru 06:58
Происшествия

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
REGNUM 19:17
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

РИА Новости 15:50
Футбол

Влашич назвал главную проблему ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал главную проблему команды в первой части сезона.
Чемпионат 13:51
Гаджеты

MSI представила карты Radeon RX 5500 XT

Компания MSI представила новые карты AMD Radeon RX 5500 XT линеек Gaming и Mech.
Игромания.ру вчера в 06:07
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ 07:31
Футбол

Акинфеев: после матча с «Арсеналом» сказал ребятам, что пора взрослеть

Ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть».
Чемпионат 13:05
Общество

Сериал «Слуга народа» продержался в эфире ТНТ только день

Телеканал ТНТ убрал из эфирной сетки сериал "Слуга народа", в котором снимался украинский комик Владимир Зеленский, ставший позднее президентом Украины.
Реальное время 11 декабря в 22:27
Здоровье

В сахалинском реабилитационном центре осваивают «бережливые» технологии

С помощью "бережливых" технологий в сахалинском реабилитационном центре повысили качество услуг.
Сахалин.Инфо 03:58
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 11 декабря в 04:01
Здоровье

Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности

Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
RT на русском вчера в 10:13
Хоккей

Олимпийская сборная России крупно уступила Швейцарии

Олимпийская сборная России по хоккею крупно проиграла команде Швейцарии в матче за первое место на товарищеском турнире NaturEnergie Challenge (2:8).
RT на русском 16:54
Политика

Журналиста НТВ не пустили на Украину

Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
РИА Новости 12:05
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию Украины

Проект изменений внес президент страны Владимир Зеленский.
Российская газета 16:20
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 11 декабря в 16:09
Авто

Новый Nissan X-Trail замечен во время тестов

Кроссовер Nissan X-Trail/Rogue 2021 модельного года был замечен на этот раз с еще меньшим количеством маскировки.
32CARS.ru вчера в 01:02
Общество

«Учитель года» обматерил ученика за спор с депутатом на уроке

Lenta.ru 19:28
Шоу-бизнес

Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы

Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Вечерний курьер 05:22
Спорт

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
Чемпионат 02:25
Наука

Генетик создаст приложение для знакомств по ДНК

Генетик из Гарварда Джордж Черч намерен разработать приложение для знакомств с учетом ДНК.
Medical Note 08:51
Происшествия

В зоне поиска пропавшего военного самолета Чили нашли обломки

РБК 11 декабря в 18:46
Политика

В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русском 16:17
Футбол

Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБ

Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход 75 процентов акций клуба под контроль ВЭБ "Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами", — цитирует функционера РБК.
РИА Новости 11:25
Авто

Jeep выпустит новый субкомпактный кроссовер

Разработанный, чтобы находиться ниже Renegade в линейке компании, последний внедорожник Jeep будет выступать в качестве соперника Suzuki Jimny - и может иметь полностью электрическую трансмиссию, полученную в результате планируемого слияния FCA с PSA.
SpeedMe вчера в 15:56
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк останется парализованной

Как сообщил сегодня, 11 декабря, Mash со ссылкой на источники, она останется парализованной навсегда.
Евразия Daily 11 декабря в 07:50
Футбол

Лэмпард: «Челси» не планирует усилений во время зимних трансферов

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился информацией о трансферных планах «аристократов» на время зимнего трансферного окна.
Нева Спорт 03:22
Экономика

Почему год опять не удался и кого накажут за то, что «все испорчено»

Да, 2019-й станет годом застоя.
Росбалт 13:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное