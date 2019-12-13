Политика
ИзвестияПутин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Путин залез в кабину и осмотрел ее, ознакомился с дисплеем бортовой системы. На грузовике нового семейства КамАЗ-54901 с кабиной К5 президент оставил автограф. Глава государства прибыл в Набережные Челны утром в пятницу.
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Кино
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Наука
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Авто
Составили топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в РФ в ноябре
Армия и оружие
В Ростехе рассказали, какое оружие РФ нелегально копируют за рубежом
В течение последних 17 лет специалисты зафиксировали более 500 случаев несанкционированного копирования российского вооружения и военной техники.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
Происшествия
В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна
Полицейский в Санкт-Петербурге спас двухлетнюю девочку, которую мать хотела выбросить из окна пятого этажа, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Политика
Путин внес в Госдуму проект закона о звании «Город трудовой доблести»
Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил принять на федеральном уровне звание "Город трудовой доблести" для городов, которые внесли вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу в годы Великой Отечественной войны.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца военнослужащему Вооруженных сил Украины Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
Музыка
Forbes назвал самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube
В период с 2010 по конец 2019 года самым популярным музыкальным видео на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito».
Происшествия
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб один человек
Один человек погиб при пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени, еще семеро пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков расплакался после расставания с Кристиной Орбакайте
Елена вспомнила, что отношения сына и Кристины начали рушиться после начала музыкальной карьеры Орбакайте.
Культура
Лещенко объяснился за мат на шоу Галкина
Певец Лев Лещенко, который нецензурно выругался на шоу Максима Галкина на YouTube, объяснил, что это не телевидение и можно не стесняться резких высказываний.
Авто
Седан Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии
Для седана Nissan Skyline, известного на мировом рынке как Infiniti Q50, подготовлены две модификации — спортивная 400R Sprint и роскошная Deluxe Advanced.
Спорт
«За свой юмор попаду в ад». Ефимова пошутила о санкциях ВАДА
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова пошутила по поводу санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в адрес России.
Политика
Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева
Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Армия и оружие
F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.
Энергетика
В следующем году цена на газ на Украине вырастет почти на 30%
Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров.
Футбол
Футболисты ЦСКА выйдут из отпуска 14 января и отправятся на сбор
Футболисты московского ЦСКА выйдут из отпуска 14 января и отправятся в Кампоамор (Испания), где пройдут зимние тренировочные сборы команды, сообщается на официальном сайте клуба.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Политика
«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
Игры
В Microsoft рассказали о новой игровой приставке Xbox Series X
Спенсер рассказал, что вычислительная мощность новой консоли будет в четыре раза выше, чем у предыдущей приставки этой серии — Xbox One X. Приставка будет работать на базе процессора Ryzen Zen 2 от AMD, графический процессор также будет поставляться этой компанией.
Армия и оружие
В Афганистане девять военных погибли в перестрелке с талибами
По меньшей мере девять афганских военнослужащих были убиты в пятницу боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Газни.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова актриса Екатерина Дурова
13 декабря после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Львовна Дурова.
Игры
Демоверсию Detroit: Become Human удалили из Epic Games Store
Демоверсия Detroit: Become Human больше не доступна для скачивания в цифровом магазине Epic Games Store.
Политика
Глава МИД Украины не отказался от идеи ввода миротворцев в Донбасс
Украина может возвратиться к идее размещения миротворческого контингента ООН на территории Донбасса, если будут исчерпаны все возможности Минских договоренностей, заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Авто
В России дилеры к Новому году готовят скидки на автомобили
При покупке автомобиля Toyota в кредит предоставляется сниженная ставка 5,5%, а также есть скидка по программе Trade-In на 400 тысяч рублей.