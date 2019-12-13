Политика

ИзвестияИзвестияПутин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Путин залез в кабину и осмотрел ее, ознакомился с дисплеем бортовой системы. На грузовике нового семейства КамАЗ-54901 с кабиной К5 президент оставил автограф. Глава государства прибыл в Набережные Челны утром в пятницу.
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Путин поднялся в кабину нового «КамАЗа»

Российская газетавчера в 11:58

Путин осмотрел грузовики нового поколения на заводе «КамАЗ»

RT на русскомвчера в 16:28

Путин оставил автограф на новом грузовике КамАЗ — видео

Life.ruвчера в 13:04

Путин расписался на «КАМАЗе»

МИР 24вчера в 23:00

Путин расписался на «КАМазе»

Газета.Ruвчера в 11:35

Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Известиявчера в 11:13

Путин оставил автограф на одном из новых грузовиков «КамАЗа»

РИА Новостивчера в 11:06
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Кино

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Наука

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Известия вчера в 18:59
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Составили топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в РФ в ноябре

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В Ростехе рассказали, какое оружие РФ нелегально копируют за рубежом

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Российская газета 04:18
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Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
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Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
РИА Новости вчера в 23:57
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

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РИА Новости 04:37
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Политика

Путин внес в Госдуму проект закона о звании «Город трудовой доблести»

Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил принять на федеральном уровне звание "Город трудовой доблести" для городов, которые внесли вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу в годы Великой Отечественной войны.
РИА Новости 04:22
Происшествия

Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца военнослужащему Вооруженных сил Украины Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
РИА Новости вчера в 20:49
Музыка

Forbes назвал самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube

В период с 2010 по конец 2019 года самым популярным музыкальным видео на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito».
Коммерсантъ 02:42
Происшествия

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб один человек

Один человек погиб при пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени, еще семеро пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС вчера в 17:50
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков расплакался после расставания с Кристиной Орбакайте

Елена вспомнила, что отношения сына и Кристины начали рушиться после начала музыкальной карьеры Орбакайте.
Bimru.ru вчера в 09:08
Культура

Лещенко объяснился за мат на шоу Галкина

Певец Лев Лещенко, который нецензурно выругался на шоу Максима Галкина на YouTube, объяснил, что это не телевидение и можно не стесняться резких высказываний.
Lenta.ru 03:37
Авто

Седан Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии

Для седана Nissan Skyline, известного на мировом рынке как Infiniti Q50, подготовлены две модификации — спортивная 400R Sprint и роскошная Deluxe Advanced.
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Спорт

«За свой юмор попаду в ад». Ефимова пошутила о санкциях ВАДА

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова пошутила по поводу санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в адрес России.
Чемпионат 04:52
Политика

Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
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Армия и оружие

F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»

В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.
Lenta.ru 01:03
Энергетика

В следующем году цена на газ на Украине вырастет почти на 30%

Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров.
Ореанда-Новости вчера в 13:36
Футбол

Футболисты ЦСКА выйдут из отпуска 14 января и отправятся на сбор

Футболисты московского ЦСКА выйдут из отпуска 14 января и отправятся в Кампоамор (Испания), где пройдут зимние тренировочные сборы команды, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости вчера в 10:09
Армия и оружие

КНДР провела «крайне важное» испытание на космодроме Сохэ

Вести.Ru 03:50
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
ToDay News Ufa вчера в 04:33
Политика

«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
РИА Новости вчера в 15:25
Игры

В Microsoft рассказали о новой игровой приставке Xbox Series X

Спенсер рассказал, что вычислительная мощность новой консоли будет в четыре раза выше, чем у предыдущей приставки этой серии — Xbox One X. Приставка будет работать на базе процессора Ryzen Zen 2 от AMD, графический процессор также будет поставляться этой компанией.
REGNUM 00:03
Армия и оружие

В Афганистане девять военных погибли в перестрелке с талибами

По меньшей мере девять афганских военнослужащих были убиты в пятницу боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Газни.
ТАСС 03:45
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова актриса Екатерина Дурова

13 декабря после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Львовна Дурова.
Вестник вчера в 05:40
Игры

Демоверсию Detroit: Become Human удалили из Epic Games Store

Демоверсия Detroit: Become Human больше не доступна для скачивания в цифровом магазине Epic Games Store.
CyberSport.ru 03:43
Политика

Глава МИД Украины не отказался от идеи ввода миротворцев в Донбасс

Украина может возвратиться к идее размещения миротворческого контингента ООН на территории Донбасса, если будут исчерпаны все возможности Минских договоренностей, заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Интерфакс вчера в 18:08
Авто

В России дилеры к Новому году готовят скидки на автомобили

При покупке автомобиля Toyota в кредит предоставляется сниженная ставка 5,5%, а также есть скидка по программе Trade-In на 400 тысяч рублей.
RuNews24.ru вчера в 14:15
Как работают Яндекс.Новости?
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