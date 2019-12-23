Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПутин осудил ситуацию с помехами работе малого бизнеса

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию с бюрократическими помехами работе малого бизнеса. Свое мнение он выразил на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.
Читать в источнике
Комментировать96
с чего всё началось

Путин раскритиковал ситуацию с помехами работе малого бизнеса

Президент России Владимир Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами работе малого бизнеса: такая ситуация десятилетиями складывалась.
РИА Новости08:37

Подробнее о событии

В Госдуме рассказали, как новая база законов облегчит жизнь малому бизнесу

ФАН12:15

Путин: помехи малому бизнесу начались со времен древлян

Коммерсантъ10:01

Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу

Известия09:03

Путин: «регуляторная гильотина» устранит избыточные административные барьеры для бизнеса

ТАСС09:24

Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России

РБК09:30

Путин раскритиковал ситуацию с помехами работе малого бизнеса

РИА Новости08:37

Путин: Ситуация с бюрократическими помехами малому бизнесу безобразна

REGNUM08:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Происшествия

У сотрудника фонда Навального провели обыск, выломав дверь в квартиру

У Руслана Шаведдинова, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выломали дверь в квартиру и провели обыск.
Коммерсантъ 13:48
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru 14:46
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Политика

В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:49
Армия и оружие

В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
REGNUM 14:46
Политика

Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат

Нет сомнений, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта.
RT на русском 11:53
Происшествия

Отец забрал дочь, которую мать пыталась выкинуть из окна в Петербурге

Девочку 2018 года рождения, которую пыталась выбросить из окна ее мать, а также ее старшего брата передали отцу детей, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.
РИА Новости 13:46
Общество

Водителям фур и автобусов запретили ехать больше 4,5 часов подряд

Как сообщил «Интерфаксу» источник в ведомстве, водителям, перевозящим людей и грузы, нельзя будет ехать больше 4,5 часов подряд.
Комсомольская правда 13:56
Общество

Температура в Москве обновила рекорд 140-летней давности

Ведомости 14:32
Происшествия

Опергруппу СБУ расстреляли на границе с Венгрией

Группу оперативников СБУ нашли мертвой вблизи границы Закарпатья и Венгрии. Об этом "Стране.ua" рассказал источник в СБУ.
Газета.Ru 15:15
Политика

Помпео привел к присяге нового посла в России

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео сегодня привел к присяге нового посла Штатов в России Джона Салливана.
Вестник Кавказа 14:36
Энергетика

Названа доля России в импорте газа в Европу

Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров.
Взгляд.ру 12:50
Хоккей

В Швейцарии перепутали гимн России перед началом матча КХЛ

В швейцарском Давосе перед началом выставочного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» организаторы перепутали гимн России.
Lenta.ru 14:59
Происшествия

В центре Севастополя обнаружили бомбу времен ВОВ

В центре Севастополя эвакуируют местных жителей из-за обнаружения немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
Телеканал 360° 13:35
Политика

Медведев назвал условие предоставления Белоруссии мер поддержки

Белоруссия может получить меры поддержки от России после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между странами, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 13:49
Экономика

Стоимость акций Tesla достигла отметки из «наркотвита» Маска

Котировки Tesla на бирже Nasdaq 23 декабря впервые достигли скандальной отметки в $420 за штуку.
Forbes 14:25
Политика

Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года

Lenta.ru 10:20
Политика

Крымский депутат иронично потребовал отдать мост через Керченский пролив Украине

В ответ на претензии бывшего народного депутата Украины по поводу моста, Попов заметил, что Украине не хватит ни людей, ни машин, ни поездов, чтобы максимально загрузить железнодорожную магистраль.
Народные новости 14:33
Общество

Путин наградил Александра Домогарова орденом Дружбы

ТАСС 12:21
Политика

Кадыров заявил о непричастности России к убийству боевика в Берлине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине никакого отношения к республике не имеет, а тем, кто думает иначе, следует доказать это.
РИА Новости 11:58
Кино

Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу

Lenta.ru вчера в 14:16
Происшествия

Две несовершеннолетние сестры утонули в пруду в Липецкой области

В Липецкой области двое детей вышли на тонкий лед сельского пруда и провалились в воду.
Известия 03:31
Политика

Экстрадицию россиянина Винника из Греции приостановили

Греческий суд решил приостановить решение Минюста об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.
Газета.Ru 12:34
Общество

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
РБК 10:52
Происшествия

Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни

RT на русском 04:52
Общество

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru 15:00
Общество

Путин пообщался с мальчиком, желание которого выполнил

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Адыгею по телефону пообщался с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края.
Российская газета 09:06
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Общество

Майкл Калви отверг обвинения в новой редакции

Клеточкин подтвердил, что в понедельник Калви было предъявлено обвинение в новой редакции, отказавшись конкретизировать действия следствия.
ТАСС 13:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное