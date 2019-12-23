Политика
Вечерняя МоскваПутин осудил ситуацию с помехами работе малого бизнеса
Президент России Владимир Путин оценил ситуацию с бюрократическими помехами работе малого бизнеса. Свое мнение он выразил на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.
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Президент России Владимир Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами работе малого бизнеса: такая ситуация десятилетиями складывалась.РИА Новости08:37
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Происшествия
У сотрудника фонда Навального провели обыск, выломав дверь в квартиру
У Руслана Шаведдинова, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выломали дверь в квартиру и провели обыск.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат
Нет сомнений, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта.
Происшествия
Отец забрал дочь, которую мать пыталась выкинуть из окна в Петербурге
Девочку 2018 года рождения, которую пыталась выбросить из окна ее мать, а также ее старшего брата передали отцу детей, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.
Общество
Водителям фур и автобусов запретили ехать больше 4,5 часов подряд
Как сообщил «Интерфаксу» источник в ведомстве, водителям, перевозящим людей и грузы, нельзя будет ехать больше 4,5 часов подряд.
Происшествия
Опергруппу СБУ расстреляли на границе с Венгрией
Группу оперативников СБУ нашли мертвой вблизи границы Закарпатья и Венгрии. Об этом "Стране.ua" рассказал источник в СБУ.
Политика
Помпео привел к присяге нового посла в России
Глава Госдепартамента США Майкл Помпео сегодня привел к присяге нового посла Штатов в России Джона Салливана.
Энергетика
Названа доля России в импорте газа в Европу
Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров.
Хоккей
В Швейцарии перепутали гимн России перед началом матча КХЛ
В швейцарском Давосе перед началом выставочного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» организаторы перепутали гимн России.
Происшествия
В центре Севастополя обнаружили бомбу времен ВОВ
В центре Севастополя эвакуируют местных жителей из-за обнаружения немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
Политика
Медведев назвал условие предоставления Белоруссии мер поддержки
Белоруссия может получить меры поддержки от России после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между странами, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Экономика
Стоимость акций Tesla достигла отметки из «наркотвита» Маска
Котировки Tesla на бирже Nasdaq 23 декабря впервые достигли скандальной отметки в $420 за штуку.
Политика
Крымский депутат иронично потребовал отдать мост через Керченский пролив Украине
В ответ на претензии бывшего народного депутата Украины по поводу моста, Попов заметил, что Украине не хватит ни людей, ни машин, ни поездов, чтобы максимально загрузить железнодорожную магистраль.
Политика
Кадыров заявил о непричастности России к убийству боевика в Берлине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине никакого отношения к республике не имеет, а тем, кто думает иначе, следует доказать это.
Кино
Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
Происшествия
Две несовершеннолетние сестры утонули в пруду в Липецкой области
В Липецкой области двое детей вышли на тонкий лед сельского пруда и провалились в воду.
Политика
Экстрадицию россиянина Винника из Греции приостановили
Греческий суд решил приостановить решение Минюста об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.
Общество
Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
Общество
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Общество
Путин пообщался с мальчиком, желание которого выполнил
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Адыгею по телефону пообщался с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Общество
Майкл Калви отверг обвинения в новой редакции
Клеточкин подтвердил, что в понедельник Калви было предъявлено обвинение в новой редакции, отказавшись конкретизировать действия следствия.