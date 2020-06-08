Политика

Газета.RuГазета.RuПутин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru". При этом Песков не знает, общался ли Путин с Михалковым.
Читать в источнике
Комментировать97
с чего всё началось

Путин знаком с ситуацией вокруг программы Никиты Михалкова

Президент РФ Владимир Путин знаком и с аргументацией режиссера Никиты Михалкова, и с аргументацией телеканала "Россия 24", который не стал повторять один из выпусков его программы "Бесогон ТВ".
РИА Новости05:57

Подробнее о событии

Песков: Президент знаком с теорией Михалкова о чипировании людей под видом вакцинации от коронавируса

Эхо Москвы06:41

Путин в курсе ситуации со снятием с эфира передачи Михалкова про чипирование

Комсомольская правда06:29

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Газета.Ru06:02

Кремль высказался о передаче Никиты Михалкова про угрозу чипирования

Московский Комсомолец06:07

Путин знаком с ситуацией вокруг программы Никиты Михалкова

РИА Новости05:57

Песков сообщил, что Путин в курсе ситуации вокруг программы «БесогонТВ»

ТАСС05:45

Кремль отреагировал на передачу Михалкова о чипировании

Lenta.ru05:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Политика

Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы

Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
121
Общество

Волгоградцам разрешат ходить без перчаток из-за жары

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил чиновникам обдумать и до конца дня отменить требование к жителям региона обязательно носить перчатки в общественных местах.
Интерфакс 04:23
99
Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
2K
Политика

Путин подписал закон о федеральном регистре сведений о россиянах

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении страны, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Интерфакс 07:59
Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
2,9K
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
1K
Общество

Абрамович купил картину Мунка «Крик» за 120 млн долларов

ФАН вчера в 16:16
360
Происшествия

В Ивановской области у школы поймали двухметрового питона

Российская газета 07:45
2
Общество

Рестораны и кафе в Москве откроются в два этапа

По словам мэра, с 16 июня заработают летние веранды, а через неделю, 23 числа — стационарные заведения общепита.
Говорит Москва 07:26
Религия

Русская православная церковь 8 июня празднует День Святого Духа

ИА Красная Весна 04:53
129
Армия и оружие

В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов

Как следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности, специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта.
Военное дело 06 июня в 03:49
198
Космос

Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения

HotGeo вчера в 06:01
3
Здоровье

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 137 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 8 июня выявлено 137 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:54
901
Футбол

Гамбург – Хольштайн: нет надёжности в обороне

Все-таки сказывается волнение за результат, а надежности в обороне нет.
Legalbet 04:05
Экономика

Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом

Суд удовлетворил заявление, и в итоге вместе с процентами почти за десять лет сумма требований «Настюши» (компания успела погасить долг акционера) к Дмитрию Ананьеву составила 2,9 млрд руб.
РБК 07:18
Общество

Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны

Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
647
Авто

Конкурент Toyota Highlander — Geely HaoYue поступил в продажу

По сообщению пресс-службы компании, сегодня дилерские центры начали принимать заявки на кроссовер, который должен составить конкуренцию Toyota Highlander.
Car.ru 01:08
Культура

Первый канал объяснил замену титров «Брата 2»

Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не был связан с титрами фильма «Брат 2». Об этом сообщила пресс-служба телеканала в понедельник, 8 июня.
Известия 07:29
1,3K
Здоровье

Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа начнется в августе

Вакцина против гриппа уже производится, планируется, что в августе в России начнется вакцинация, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 06 июня в 08:42
341
Политика

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
5,3K
Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 06 июня в 14:15
27
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
1,5K
Кино

Актриса сериала «Сваты» Инна Королева покинула проект

Недавно российская актриса Инна Королева, сыгравшая в сериале "Сваты" Машу Ковалеву, дочку Ивана и Валентины Будько, объявила зрителям о своем уходе из проекта.
Piter.tv 06:55
10
Здоровье

Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 17

Уточняется, что в Подольске за сутки выявлено 66 новых случаев заболевания, общее число больных с начала распространения инфекции — 2848.
Росбалт 05:40
1,4K
Политика

Путин подписал закон о порядке дистанционного обучения при введении ЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о совершенствовании целевого обучения и порядке дистанционного обучения в стране в случае введения режима ЧС или повышенной готовности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:50
7
Общество

Каждый второй россиянин рискует потерять работу

Почти половина (49,7%) от всего работающего населения в России находится в зоне риска и рискуют потерять работу.
АБН 06:01
39
Общество

Собянин: в Москве удалось не допустить взрывного характера пандемии

Москва выбрала сбалансированный сценарий действий для сдерживания пандемии коронавируса.
ТВ Центр 07:02
15
Общество

Путин рассказал о том, как нужно действовать при введении льгот

Президент рассказал о новых дополнительных мерах поддержки.
РИА Новости 07:55
Кино

Режиссёр «Отряда самоубийц» показал вырезанный кадр с Джокером

News.ru 05:00
Путешествия

Возобновление внутреннего туризма в России планируется с 1 июля

Россия готова к постепенному открытию курортного сезона и внутреннего туризма, заявил премьер министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в правительстве.
Finam.Ru 06:14
49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное