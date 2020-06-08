Политика
Газета.RuПутин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru". При этом Песков не знает, общался ли Путин с Михалковым.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин знаком и с аргументацией режиссера Никиты Михалкова, и с аргументацией телеканала "Россия 24", который не стал повторять один из выпусков его программы "Бесогон ТВ".РИА Новости05:57
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Путин в курсе ситуации со снятием с эфира передачи Михалкова про чипирование
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