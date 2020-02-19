Политика
Хакасия-ИнформПутин освободил Суркова от должности помощника
Владислав Сурков покинул пост помощника президента РФ, соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства. Уточняется, что указ уже вступил в силу.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:54, Ашберн
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова экстренно госпитализирована
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Политика
Лондон призвал Москву прекратить отправку гуманитарных конвоев в Донбасс
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс призвала Россию содействовать в доставке международной гуманитарной помощи в Донбасс и немедленно прекратить отправку "неожиданных гуманитарных конвоев" в Донецк и Луганск.
Армия и оружие
Эрдоган не верит в участие России в «плохих сценариях» в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не верит в участие России в плохом сценарии в Сирии, которым пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможную турецкую военную операцию в сирийском Идлибе.
Общество
Первые россияне покинули карантин по коронавирусу в Тюмени
В Тюмени закончился карантин по коронавирусу.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков
Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Спорт
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова
18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Экономика
ЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан
Общий объем мошеннических операций со счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 году составил более 6,4 млрд рублей.
Политика
США выделят Украине $38 млн на развитие «демократических ценностей»
Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) планирует выделить на соответствующие инициативы 38 млн долларов, сообщает RT.
Происшествия
В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина
После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Экономика
S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
Продажа контрольного пакета акций Сбербанка Центробанком правительству России может помочь вернуть инфляцию в стране к 4%, но значительного инфляционного скачка не будет, считают аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании семерых членов исламистской организации
В Москве и Подмосковье задержаны семь членов запрещенной в России международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ФСБ.
Армия и оружие
ВМС США оснастят свои подлодки гиперзвуковыми ракетами
Военно-морские силы США планируют оснастить многоцелевые ударные атомные подводные лодки класса Virginia Block V гиперзвуковым оружием.
Армия и оружие
Неизвестный беспилотник сблизился с самолётом Шойгу в небе над Европой
Авто
Эксперты рассказали, автомобиль с каким пробегом лучше не покупать
Учитывая, что в 2020 году подорожали даже бу автомобили, эксперты дали совет, автомобили с каким пробегом лучше всего не покупать.
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет во втором сезоне «Ведьмака»
Происшествия
В День святого Валентина бывшую невесту Кличко снова избил бойфренд
Актрису Хайден Панеттьери, бывшую невесту боксера Владимира Кличко, снова избил ее бойфренд Брайан Хикерсон.
Шоу-бизнес
Анна Банщикова стала блондинкой и визуально постарела на 10 лет
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Биатлон
Самуэльссон назвал «чушью» приглашение Логинова приехать в Россию
Самуэльссон, ставший 11-м, назвал победу Логинова позором и заявил, что его "вообще не должно быть на чемпионате мира".
Общество
«Проект»: за пять лет численность силовиков в России выросла на 10%
С 2014 года количество силовиков в стране выросло на 10%.
Здоровье
Власти КНР назвали долю умерших и выздоровевших от коронавируса
Среди всех заразившихся новым коронавирусом в материковой части Китая скончались 2,7%, выздоровели — более 19%.
Общество
Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем
Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.