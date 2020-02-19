Политика

Хакасия-ИнформХакасия-ИнформПутин освободил Суркова от должности помощника

Владислав Сурков покинул пост помощника президента РФ, соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства. Уточняется, что указ уже вступил в силу.
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