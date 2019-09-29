Политика
Российская газетаПутин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам
Закон, подписанный Владимиром Путиным, освобождает нуждающихся студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от НДФЛ на материальную помощь, выплачиваемую вузом или колледжем, если она не превышает 4 тысяч рублей за год.
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Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
Кононов пришел на пост главного тренера «Спартака» в ноябре прошлого года.
РБК 12:31
Наука
Учёный попал в тюрьму за исследование о связи рака и загрязнения природы
Тайной были результаты исследования о влиянии загрязнения окружающей среды в Турции на заболеваемость населения раком.
Ferra 12:46
Энергетика
Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.
REGNUM 10:42
Политика
Захарова заявила об опасности ведения переговоров с США
Мой Брянск 11:25
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Футбол
Аршавин: Кокорин и Мамаев год доширак ели, а за ними очередь
«Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Нева Спорт вчера в 14:21
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
Российская газета 27 сентября в 07:37
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Футбол
Краснодар — Арсенал (Тула) 2:0
Газета.Ru 13:58
Политика
CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с курсом дела.
Rambler News Service вчера в 01:27
Авто
Пикапы Ram получили «очень черные» спецверсии
«Очень черные» пикапы Ram 1500 Black Edition уже доступны для покупки по цене от 53 690 долларов (чуть более 3,45 млн. рублей).
CarsWeek.ru 02:18
Общество
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела
Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 10:46
Армия и оружие
Сирия требует вывода войск США и Турции
В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США.
REGNUM вчера в 17:41
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Здоровье
Названы 5 признаков микроинсульта
Есть 5 явных симптомов, которые показывают, что человеку плохо.
Ридус вчера в 04:24
Кино
Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel
Disney и Sony решили вопрос по-взрослому. Откинув старые обиды, компании сели за стол переговоров и смогли найти общие компромиссы.
OvideO.ru вчера в 00:15
Происшествия
В Татарстане парень с девушкой насиловали мужчин в сауне
Прокуратура Набережных Челнов в Татарстане утвердила обвинительное заключение против пары, которая в целях жантажа и вымогательства денежных средств насиловала ходивших в сауну мужчин, сообщается на официальном сайте прокуратуры города.
Московский Комсомолец 09:40
Политика
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Политика
Трамп записал видеообращение из-за последних скандалов
Глава Белого дома Дональд Трамп обнародовал видеообращение в связи с новой попыткой демократов довести его до импичмента, передает РИА Новости.
Народные новости вчера в 19:26
Общество
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей «кристаллами»
РИА Новости 08:13
Происшествия
Женщина попала под комбайн в Новой Москве
Lenta.ru 12:18
Армия и оружие
Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении
30 сентября исполняется четыре года с того дня, как Совет Федерации дал согласие президенту Путину на применение Вооруженных сил РФ за рубежом.
Вести.Ru 13:04
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Происшествия
В Липецкой области из санатория пропали трое подростков
Сразу троих подростков разыскивают в Липецкой области.
LipetskMedia.ru 02:52