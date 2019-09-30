Политика
ВедомостиПутин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Копия документа опубликована на портале правовой информации.
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Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Политика
Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.
РИА Новости 09:47
Происшествия
Актриса Бочкарева записала видеообращение после задержания
Актриса из сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева записала видеообращение, разместив его в сториз на своей странице в Instagram после сообщений СМИ о ее задержании с наркотиками.
Известия 28 сентября в 14:19
Гаджеты
В России закончились зеленые и фиолетовые iPhone 11
Российские покупатели скупили все имеющиеся на складе в РФ Apple iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, а также версии смартфона Pro и Pro Max.
Известия 09:12
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Политика
США ввели санкции против граждан и компаний России
В американском Минфине заявили, что США ввели санкции против двух граждан России и трех российских компаний за "вмешательство" в американские выборы президента.
Газета.Ru 10:25
Происшествия
В колонии Соликамска заключенные надругались над сокамерником
В отношении двоих осужденных Лопаткина и Заякина (33 года и 29 лет) Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц (ч. 2 ст. 132 УК РФ).
Город342 04:00
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Происшествия
В воронежском доме с батареями под током проложат новую проводку
В многоквартирном доме по ул. Хользунова, 92, часть жителей которого в воскресенье, 29 сентября, эвакуировали из-за подачи тока на батареи системы отопления, переложат электропроводку в двух подъездах.
Обозреватель Врн 09:45
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Армия и оружие
Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Политическая Экспертиза 28 сентября в 16:11
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Футбол
Жена Мамаева показала реакцию трибун на переход футболиста в «Ростов»
Алана Мамаева, являющаяся супругой полузащитника Павла Мамаева, ставшего после условно-досрочного освобождения из колонии игроком команды «Ростов», опубликовала видео с реакцией болельщиков «Ростова» на переход её мужа в команду.
REGNUM вчера в 02:32
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС 03:33
Футбол
Защитник «Зенита» Осорио рассказал о предстоящей игре с «Бенфикой»
Защитник петербургского «Зенита» Йордан Осорио, права на которого принадлежат «Порту», рассказал о предстоящей игре с португальской «Бенфикой» в Лиге Чемпионов, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
МР7.ру 11:54
Энергетика
Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли
Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
Интерфакс 08:37
Космос
Первый космонавт ОАЭ рассказал, как изменился в космосе внешне
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, прибывший на МКС на прошлой неделе, рассказал об изменениях, которые произошли с его телом за пять дней пребывания в космосе.
РЕН ТВ 11:55
Авто
Питерский завод Toyota завершает выпуск RAV4 четвертой генерации
Завод Toyota в Санкт-Петербурге завершает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения.
Автоновости дня 02:32
Авто
Компания Audi начала прием заказов на новый Audi Q3 с полным приводом
В октябре у российских офисов продаж марки Audi появятся «живые» экземпляры нового кроссовера Q3, но у этих автомобилей нет модификаций с полным приводом.
Тарантас Ньюс 08:40
Футбол
Жоау Мариу сообщил, что на него выходил «Атлетико»
Португальский полузащитник Жоау Мариу, выступающий на правах аренды за «Локомотив», рассказал, что мог продолжить карьеру в «Атлетико».
Матч ТВ 09:57
Футбол
Силкин: «Спартак» поступил правильно. «Динамо» надо что-то решить с Хохловым
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями о положении нынешнего наставника бело-голубых Дмитрия Хохлова.
Чемпионат 07:55
Кино
Фильм «К звездам» с Бредом Питтом возглавил российский прокат
Фантастический фильм режиссера Джеймса Грэя «К звездам» с Бредом Питтом в главной роли стал лидером российского проката по итогам минувшего уик-энда.
Культуромания 01:16