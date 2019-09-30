Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Копия документа опубликована на портале правовой информации.

Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян

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