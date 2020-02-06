Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

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