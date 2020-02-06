Политика
РИА НовостиПутин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
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Политика
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Политика
Понятие «федеральные территории» может появиться в Конституции РФ
Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ Андрей Клишас рассказал, что в основной документ могут внести понятие «федеральные территории» с прямым федеральным подчинением.
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
В январе СК вышел с ходатайством о заочном аресте Кана в рамках дела об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба, в октябре 2010 года.
Шоу-бизнес
Комик Антон Шастун показал фото Анны Седоковой без фотошопа
Известный комик с телеканала ТНТ Антон Шастун опубликовал фотографию Анны Седоковой со съемок нового сезона шоу «Импровизация» без фотошопа.
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей.
Происшествия
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова опровергла попытку суицида
Гимнастка Александра Солдатова записала видеообращение, в котором опровергла попытку суицида.
Политика
Получение российского гражданства упростят
Процедуру получения российского гражданства упростят.
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Политика
Путин и Лукашенко в Сочи обсудят интеграцию РФ и Белоруссии
Предыдущая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян назвал размер своей пенсии
Как автор сценария и режиссер-постановщик Евгений Петросян выпустил программу "Бабы, вперед !" (2001), а также передачи "Включайте, посмеемся !" (2001), "Кривое зеркало" (2003).
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
Теннис
Кузнецова не поможет России в матче Кубка Федераций против Румынии
ФТР сообщила, что теннисистка Светлан Кузнецова не примет участие в матче сборной России против команды Румынии в рамках Кубка Федераций.
Экономика
Названы российские регионы с самой дорогой и самой дешевой водкой
Названы российские регионы с самой дорогой и самой дешевой водкой.
Технологии
Из-за коронавируса могут отложить выход PlayStation 5 и Xbox Series X
Примечательно, что Nintendo сразу заявила о задержках производства Nintendo Switch из-за вспышки коронавируса.
Кино
В Сети появилось видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
Жители Сан-Франциско, где проходят съемки четвертой части культовой франшизы «Матрица», заметили актера Киану Ривза, видео с которым тут же выложили в социальные сети.
Происшествия
В министерстве образования и науки Хакасии прошли обыски
Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного после того, как в нескольких сельских районах региона не были достроены детские сады.
Космос
Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb
Общество
Путин удивился успехам лауреатов премии президента
Президент России Владимир Путин удивился, как в таком молодом возрасте лауреаты премии президента в области науки и инноваций смогли добиться конкретных результатов и сделать открытия, а также пригласил их поучаствовать в совете по науке, который состоится сразу после вручения премий.
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Общество
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Здоровье
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
"Если отказаться от рафинированного сахара, уже через два дня можно заметить улучшения самочувствия", — сообщила врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.
Фигурное катание
Короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Тутберидзе
Короткая программа 1. Камила Валиева — 78,50 2. Дарья Усачева — 73,77 3. Софья Акатьева — 69,22 4. Софья Самоделкина — 68,38 5. Аделия Петросян — 68,20 6. Майя Хромых — 67,68 В Саранске зрительская посещаемость переживает невиданные колебания.