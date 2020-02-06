Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин уволил четырёх генералов МВД и МЧС

RT на русском15:06

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Газета.Ru12:33

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

РИА Новости09:34

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Известия10:02

Путин снял с должности четырех генералов МВД и МЧС

Комсомольская правда09:58

Путин освободил от должностей четырех генералов

РБК11:45

Путин снял с должностей четырех руководителей региональных управлений МВД, СК и МЧС

ТАСС10:08
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Политика

Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 17:34
Политика

Понятие «федеральные территории» может появиться в Конституции РФ

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ Андрей Клишас рассказал, что в основной документ могут внести понятие «федеральные территории» с прямым федеральным подчинением.
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Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

В январе СК вышел с ходатайством о заочном аресте Кана в рамках дела об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба, в октябре 2010 года.
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Комик Антон Шастун показал фото Анны Седоковой без фотошопа

Известный комик с телеканала ТНТ Антон Шастун опубликовал фотографию Анны Седоковой со съемок нового сезона шоу «Импровизация» без фотошопа.
iReactor 21:49
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Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей.
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Телеведущий РЕН ТВ Андрей Добров получил премию «Золотое перо России»

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Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
RT на русском 19:59
Шоу-бизнес

Игорь Матвиенко о Григорьеве-Апполонове: «Он себя медленно убивает»

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Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru 14:08
Спорт

Гимнастка Александра Солдатова опровергла попытку суицида

Гимнастка Александра Солдатова записала видеообращение, в котором опровергла попытку суицида.
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Политика

Получение российского гражданства упростят

Процедуру получения российского гражданства упростят.
Lenta.ru 22:14
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Известия 14:30
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 16:14
Политика

Путин и Лукашенко в Сочи обсудят интеграцию РФ и Белоруссии

Предыдущая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Политика Сегодня 07:28
Авто

Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
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Евгений Петросян назвал размер своей пенсии

Как автор сценария и режиссер-постановщик Евгений Петросян выпустил программу "Бабы, вперед !" (2001), а также передачи "Включайте, посмеемся !" (2001), "Кривое зеркало" (2003).
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Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
РИА Новости 16:52
Теннис

Кузнецова не поможет России в матче Кубка Федераций против Румынии

ФТР сообщила, что теннисистка Светлан Кузнецова не примет участие в матче сборной России против команды Румынии в рамках Кубка Федераций.
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Экономика

Названы российские регионы с самой дорогой и самой дешевой водкой

Названы российские регионы с самой дорогой и самой дешевой водкой.
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Технологии

Из-за коронавируса могут отложить выход PlayStation 5 и Xbox Series X

Примечательно, что Nintendo сразу заявила о задержках производства Nintendo Switch из-за вспышки коронавируса.
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Кино

В Сети появилось видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

Жители Сан-Франциско, где проходят съемки четвертой части культовой франшизы «Матрица», заметили актера Киану Ривза, видео с которым тут же выложили в социальные сети.
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В министерстве образования и науки Хакасии прошли обыски

Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного после того, как в нескольких сельских районах региона не были достроены детские сады.
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Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb

РИА Новости 21:49
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Путин удивился успехам лауреатов премии президента

Президент России Владимир Путин удивился, как в таком молодом возрасте лауреаты премии президента в области науки и инноваций смогли добиться конкретных результатов и сделать открытия, а также пригласил их поучаствовать в совете по науке, который состоится сразу после вручения премий.
РИА Новости 06:37
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Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову

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Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
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Общество

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье

"Если отказаться от рафинированного сахара, уже через два дня можно заметить улучшения самочувствия", — сообщила врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.
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Короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Тутберидзе

Короткая программа 1. Камила Валиева — 78,50 2. Дарья Усачева — 73,77 3. Софья Акатьева — 69,22 4. Софья Самоделкина — 68,38 5. Аделия Петросян — 68,20 6. Майя Хромых — 67,68 В Саранске зрительская посещаемость переживает невиданные колебания.
Спорт-Экспресс 13:35
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