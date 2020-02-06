Политика

РБКРБКПутин освободил от должностей четырех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин уволил четырёх генералов МВД и МЧС

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Путин снял с должности четырех генералов МВД и МЧС

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Путин снял с должностей четырёх генералов МВД и МЧС

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:10, Ашберн
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Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 26, еще 53 человека получили ранения, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны.
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Как сообщает ТАСС, на обсуждение внесена инициатива, согласно которой российские сенаторы будут оставаться на посту пожизненно.
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Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»

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Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и летит на Землю

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся космонавт Александр Скворцов, астронавты Кристина Кук и Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
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Астролог Володина объяснила уход принца Гарри из королевской семьи

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Землями на Рублёвке владеют и высокопоставленные сибиряки.
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Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
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