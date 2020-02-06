Политика
РБКПутин освободил от должностей четырех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия
В Ялте волной смыло в море двух человек
Происшествия
Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье
Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
Шоу-бизнес
Нелли Кобзон погуляла на вечеринке Кабо
Сама Ольга Кабо называет Нелли Кобзон не иначе, как великолепной, и с большим почтением относится к семье ныне покойного народного артиста СССР.
Политика
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Спорт
Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
Происшествия
В Японии на зараженном коронавирусом круизном судне находятся россияне
Двое граждан России оказались на круизном судне Diamond Princess у берегов Японии.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Общество
В украинском учебнике по географии нашли карту из видеоигры
Интернет
Mail.ru Group запустит новый формат онлайн-рекламы
Сервис Relap, входящий в Mail.ru Group, начал тестировать новый формат онлайн-рекламы, который предусматривает встраивание рекламных блоков прямо поверх картинок на сайтах.
Здоровье
Самый опасный алкогольный напиток для россиян назвал нарколог
Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, перечислил список алкогольных напитков, которые являются самыми опасными для здоровья человека.
Происшествия
В Магнитогорске матери пришлось нести в самолет сына-инвалида на руках
В Челябинской области транспортная прокуратура возбудила административные дела в отношении АО «Международный аэропорт города Магнитогорска» и его сотрудника после того, как в декабре 2019 года пассажирке не предоставили помощь для посадки в самолет ее сына-инвалида и женщине пришлось нести его на руках.
Происшествия
Число погибших из-за схода лавины на востоке Турции возросло до 26
Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 26, еще 53 человека получили ранения, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны.
Политика
Сенаторов в России предлагается назначать пожизненно
Как сообщает ТАСС, на обсуждение внесена инициатива, согласно которой российские сенаторы будут оставаться на посту пожизненно.
Шоу-бизнес
65-летняя жена Гогена Солнцева перед пересадкой матки бросила пить
Футбол
Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»
Авто
Названы номинанты на звание «Всемирный автомобиль года»
Культура
Скончался 103-летний голливудский актер Кирк Дуглас
Голливудский актер Кирк Дуглас умер на 104-м году жизни, пишет журнал People.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева и Игорь Булатов отмечают первый день рождения сына
Виктория Лопырева и Игорь Булатов отмечают первый день рождения сына Марка Лионеля, появившегося на свет в Майами.
Политика
Зеленский убедил «Слугу народа» поддержать закон о продаже земли
Большинство фракции «Слуга народа» поддержит закон о свободной продажи земли, заявил депутат партии Александр Дубинский по итогам заседании фракции, сообщает 6 февраля «Интерфакс Украина».
Общество
Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и летит на Землю
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся космонавт Александр Скворцов, астронавты Кристина Кук и Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Шоу-бизнес
Астролог Володина объяснила уход принца Гарри из королевской семьи
Общество
Земли высокопоставленных сибиряков нашли на Рублёвке
Землями на Рублёвке владеют и высокопоставленные сибиряки.
Общество
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Футбол
Хавбек «Ордабасы» специально пробил мимо ворот, исполняя пенальти. Соперники встретили этот жест аплодисментами
Исполнять 11-метровый отправился Диакате, но вместо точного удара хавбек специально пробил мимо ворот.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.