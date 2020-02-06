Политика

КоммерсантъКоммерсантъМВД вернуло генерала из Росгвардии

Специалист по оружию и ЧОПам назначен на место арестованного полицейского Вместо арестованного в сентябре 2019 года Александра Мельникова должность первого замначальника главка МВД, обеспечивающего общественную безопасность, в соответствии с указом президента займет генерал Леонид Веденов.
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Путин уволил четырёх генералов МВД и МЧС

RT на русском15:06

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Газета.Ru12:33

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Известия10:02

Путин освободил от должностей четырех генералов

РБК11:45

Путин снял с должности четырех генералов МВД и МЧС

Комсомольская правда09:58

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

РИА Новости09:34

Путин снял с должностей четырех руководителей региональных управлений МВД, СК и МЧС

ТАСС10:08
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Шоу-бизнес

Дочь Успенской тайно покинула Россию

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Здоровье

В Росстате назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей

В России в конце 2018 года наблюдалась нехватка около 50 тысяч врачей и столько же сотрудников медицинского персонала.
Мой Брянск 00:17
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 16:14
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Газета.Ru 05:54
Гаджеты

IOS 13.4 сможет превращать iPhone и Apple Watch в ключи от автомобиля

Стало известно о том, что в первой бета-версии программной платформы iOS 13.4, которая была выпущена вчера, имеется API CarKey, благодаря которому пользователи смогут использовать смартфоны iPhone и смарт-часы Apple Watch в качестве ключей для транспортных средств с поддержкой технологии NFC.
3DNews 08:38
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Lenta.ru вчера в 17:09
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Известия 14:30
Авто

Названы основные ошибки при замене и доливе моторного масла

Журналисты назвали пять типичных ошибок, которые допускают водители при замене и доливе моторного масла.
МедиаПоток 03 февраля в 03:59
Шоу-бизнес

Кристина Асмус позавтракала, не выходя из моря

Кристина Асмус позавтракала, не выходя из моря Актриса Кристина Асмус показала роскошный морской завтрак.
Экспресс газета 12:01
Футбол

Клубы премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента РПЛ

В середине января общее собрание клубов РПЛ досрочно переизбрало Прядкина на пост президента лиги.
РБК вчера в 03:42
Космос

Новый малый спутник представят Роскосмосу на следующей неделе

Проект нового спутника зондирования Земли «Аист-3» представят Роскосмосу разработчики, 6 февраля сообщает ТАСС.
Красная весна 10:08
Общество

Стивен Кинг обошел Дарью Донцову по тиражам в России

В России было выпущено 163 издания произведений Стивена Кинга, общий тираж составил 1,1 млн экземпляров.
Коммерсантъ 08:23
Спорт

Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Вести.Ru 07:44
Космос

Ракета «Союз» с британскими спутниками OneWeb запущена с Байконура

Ракета выведет на орбиту 34 спутника связи британской компании OneWeb. Это первый космический пуск России в 2020 году.
Коммерсантъ 16:49
Политика

Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел из Сирии в Москву

Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел с базы Хмеймим в Москву.
RT на русском 13:35
Футбол

«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании

В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Атлетик" в родных стенах одолел "Барселону". Встреча в Бильбао закончилась со счетом 1:0.
Газета.Ru 17:11
Политика

Американцы восхищены тем, как власти России помогали своим в Ухане

Людям приходилось ждать информацию на протяжении двух дней, в то время как в первую очередь власти Америки вывезли из Китая свое консульство, а не людей.
Gazeta.SPb 16:23
Кино

Фильм «Текст» станет мини-сериалом

Режиссёр Клим Шипенко планирует превратить свою картину «Текст» в мини-сериал.
News.ru вчера в 09:43
Технологии

Из-за коронавируса могут отложить выход PlayStation 5 и Xbox Series X

Особенно сильно пострадал производственный сектор Китая, который отвечает за производство подавляющего большинства бытовой электроники в мире.
The GEEK 16:22
Происшествия

На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном

На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета».
Lenta.ru 16:21
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
РИА Новости вчера в 01:11
Политика

Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Российская газета 09:09
Здоровье

У итальянки на деснах выросли волосы

В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 11:22
Футбол

Месси хочет, чтобы Хави возглавил «Барселону»

Спорт день за днем 10:59
Политика

Глава МИД Мексики дал высокую оценку переговорам с Лавровым

Лавров прибыл в Мексику в четверг.
ТАСС 16:52
Происшествия

Обвиняемому в терроризме генералу СКР Музраеву продлили арест

Генерала обвиняют в терроризме по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова в 2016 году.
Коммерсантъ 15:24
Политика

Пенсионеров обрекли на «неадекватную» индексацию пенсий

Профессор уверен, что такую же стратегию Топилин будет применять и в ПФР. Он добавил, что «лишних» денег пенсионерам точно ждать не стоит.
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Танец главного таможенника Украины со стриптизершами попал на видео

Глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов попал на видео во время танца со стриптизершами в одном из самых дорогих клубов Киева Queen.
Lenta.ru 09:51
Технологии

В марте YouTube лишится классического дизайна

За последние годы на YouTube уже не раз менялся интерфейс главной страницы.
3DNews вчера в 04:22
Как работают Яндекс.Новости?
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