Политика
КоммерсантъМВД вернуло генерала из Росгвардии
Специалист по оружию и ЧОПам назначен на место арестованного полицейского Вместо арестованного в сентябре 2019 года Александра Мельникова должность первого замначальника главка МВД, обеспечивающего общественную безопасность, в соответствии с указом президента займет генерал Леонид Веденов.
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Дочь Успенской тайно покинула Россию
Здоровье
В Росстате назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей
В России в конце 2018 года наблюдалась нехватка около 50 тысяч врачей и столько же сотрудников медицинского персонала.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Гаджеты
IOS 13.4 сможет превращать iPhone и Apple Watch в ключи от автомобиля
Стало известно о том, что в первой бета-версии программной платформы iOS 13.4, которая была выпущена вчера, имеется API CarKey, благодаря которому пользователи смогут использовать смартфоны iPhone и смарт-часы Apple Watch в качестве ключей для транспортных средств с поддержкой технологии NFC.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Авто
Названы основные ошибки при замене и доливе моторного масла
Журналисты назвали пять типичных ошибок, которые допускают водители при замене и доливе моторного масла.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус позавтракала, не выходя из моря
Кристина Асмус позавтракала, не выходя из моря Актриса Кристина Асмус показала роскошный морской завтрак.
Футбол
Клубы премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента РПЛ
В середине января общее собрание клубов РПЛ досрочно переизбрало Прядкина на пост президента лиги.
Космос
Новый малый спутник представят Роскосмосу на следующей неделе
Проект нового спутника зондирования Земли «Аист-3» представят Роскосмосу разработчики, 6 февраля сообщает ТАСС.
Общество
Стивен Кинг обошел Дарью Донцову по тиражам в России
В России было выпущено 163 издания произведений Стивена Кинга, общий тираж составил 1,1 млн экземпляров.
Спорт
Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки
Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Космос
Ракета «Союз» с британскими спутниками OneWeb запущена с Байконура
Ракета выведет на орбиту 34 спутника связи британской компании OneWeb. Это первый космический пуск России в 2020 году.
Политика
Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел из Сирии в Москву
Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел с базы Хмеймим в Москву.
Футбол
«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании
В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Атлетик" в родных стенах одолел "Барселону". Встреча в Бильбао закончилась со счетом 1:0.
Политика
Американцы восхищены тем, как власти России помогали своим в Ухане
Людям приходилось ждать информацию на протяжении двух дней, в то время как в первую очередь власти Америки вывезли из Китая свое консульство, а не людей.
Кино
Фильм «Текст» станет мини-сериалом
Режиссёр Клим Шипенко планирует превратить свою картину «Текст» в мини-сериал.
Технологии
Из-за коронавируса могут отложить выход PlayStation 5 и Xbox Series X
Особенно сильно пострадал производственный сектор Китая, который отвечает за производство подавляющего большинства бытовой электроники в мире.
Происшествия
На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном
На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета».
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
Футбол
Месси хочет, чтобы Хави возглавил «Барселону»
Политика
Глава МИД Мексики дал высокую оценку переговорам с Лавровым
Лавров прибыл в Мексику в четверг.
Происшествия
Обвиняемому в терроризме генералу СКР Музраеву продлили арест
Генерала обвиняют в терроризме по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова в 2016 году.
Политика
Пенсионеров обрекли на «неадекватную» индексацию пенсий
Профессор уверен, что такую же стратегию Топилин будет применять и в ПФР. Он добавил, что «лишних» денег пенсионерам точно ждать не стоит.
Общество
Танец главного таможенника Украины со стриптизершами попал на видео
Глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов попал на видео во время танца со стриптизершами в одном из самых дорогих клубов Киева Queen.
Технологии
В марте YouTube лишится классического дизайна
За последние годы на YouTube уже не раз менялся интерфейс главной страницы.