Политика

РБКРБКПутин освободил от должностей четырех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать373

Подробнее о событии

Путин снял с должности четырех генералов МВД и МЧС

Комсомольская правда09:58

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Газета.Ru12:33

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Известия10:02

Путин уволил четырёх генералов МВД и МЧС

RT на русском15:06

Путин снял с должностей четырёх генералов МВД и МЧС

Life.ru09:42

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

РИА Новости09:34

Путин снял с должностей четырех руководителей региональных управлений МВД, СК и МЧС

ТАСС10:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:38, Ашберн
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 16:14
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Экспресс газета 07:03
Экономика

Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG

Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Lenta.ru 16:48
Политика

Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН

Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.
REGNUM 18:37
Технологии

Samsung объяснила блокировку телевизоров в России

Часть функций «умных» телевизоров Samsung оказалась недоступна для россиян из-за того, что не были получены сертификаты для использования в России, а именно сертификаты соответствия техническому регламенту ЕАЭС.
Известия 16:53
Футбол

«Рубин» разгромил сербскую «Войводину» в товарищеском матче

RT на русском 09:21
Происшествия

В Приморье нашли девочку, живущую вместе с телятами и козами

Российская газета вчера в 03:25
Политика

Путин удивился успехам молодых лауреатов премии президента

Российский лидер Владимир Путин удивился, как лауреаты премии президента в области науки и инноваций в таком молодом возрасте успели добиться результатов, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 08:14
Футбол

Гвардиола назвал самое болезненное поражение в своей карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил о самом болезненном поражении в своём тренерской карьере.
Евро-футбол.ру 06:46
Политика

Великобритания отменит часть санкций в отношении России

Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России.
Вести.Ru 14:54
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru 05:54
Хоккей

Оформивший 27-й хет-трик в НХЛ Овечкин признан первой звездой дня

Первой звездой дня признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин: в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2) русский форвард оформил 27-й хет-трик за карьеру в НХЛ.
Sport24.ru вчера в 02:09
Политика

США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
RT на русском вчера в 13:13
Общество

Открыты грузовые пункты пропуска между Дальним Востоком и Китаем

Грузовые пропускные пункты открыты между Дальним Востоком и Китаем, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Ивина.
Газета.Ru 19:22
Политика

Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел из Сирии в Москву

Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел с базы Хмеймим в Москву.
RT на русском 13:35
Здоровье

Рошаль призвал не бояться коронавируса

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль призвал не бояться коронавируса, поскольку руководство России сделало все для того, чтобы не началась эпидемия.
Lenta.ru вчера в 07:31
Музыка

Соседов жестко раскритиковал вернувшуюся на сцену Ветлицкую

ФАН 05:31
Политика

США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене

В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 18:42
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35 без оружия

Польский военный обозреватель Збигнев Лентович опубликовал в газете Rzeczpospolita статью, посвященную контракту на покупку Польшей у США истребителей пятого поколения F-35.
Военное дело вчера в 07:38
Кино

Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Киноафиша России 05:32
Здоровье

У итальянки на деснах выросли волосы

В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 11:22
Общество

Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов МФО

В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец.
Интерфакс 11:26
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

REGNUM 11:51
Здоровье

Самый опасный алкогольный напиток для россиян назвал нарколог

Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, перечислил список алкогольных напитков, которые являются самыми опасными для здоровья человека.
ToDay News Ufa 04 февраля в 11:34
Кино

Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»

Вести.Ru вчера в 11:00
Происшествия

В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки

РИА Новости 14:36
Культура

Шоу Собчак на Первом канале обвинили в плагиате

Культуромания вчера в 09:43
Технологии

Ряд популярных приложений посоветовали удалить со смартфонов

Более двух десятков приложений для Android, общее число скачиваний которых из Google Play превышает 328 миллионов, являются опасными или потенциально опасными.
Российская газета вчера в 08:22
Космос

SpaceX планирует запустить Starship на высоту 20 км

Хайтек+ вчера в 04:37
Армия и оружие

США заподозрили российский спутник в шпионаже

РЕН ТВ вчера в 00:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное