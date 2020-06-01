Политика
Версия.ИнфоПутин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты. Свою место потеряли генерал-майор юстиции Анатолий Разинкин, занимающий пост заместителя главы главного управления СКР по расследованию особо важных дел.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов. Текст документа имеется в распоряжении «Ленты.ру». В главном следственном управлении СКР с поста заместителя руководителя снят генерал-майор юстиции Сергей Золотарев.Lenta.ruвчера в 11:13
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