Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов. Текст документа имеется в распоряжении «Ленты.ру». В главном следственном управлении СКР с поста заместителя руководителя снят генерал-майор юстиции Сергей Золотарев.

с чего всё началось

Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты. Свою место потеряли генерал-майор юстиции Анатолий Разинкин, занимающий пост заместителя главы главного управления СКР по расследованию особо важных дел.

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