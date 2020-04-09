Общество
РИА НовостиПутин освободил от должности главного следователя МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД. Причины снятия генерала в указе не приводятся.
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с чего всё началось
“Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел Российской Федерации — начальника Следственного департамента министра внутренних дел Российской Федерации”, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.Первое антикоррупционное СМИвчера в 14:07
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Глава Следственного департамента МВД отправлен в отставку после ареста его замов
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