Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин освободил от должности главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД. Причины снятия генерала в указе не приводятся.
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“Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел Российской Федерации — начальника Следственного департамента министра внутренних дел Российской Федерации”, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации
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Эксперты выяснили, чем угрожают такие письма для получателей, сообщает РИА Новости.
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В МИД Италии оправдали La Stampa, но сами обиделись на иностранное СМИ

Отметил, что ранее возглавляемое Ди Майо ведомство не стало «дистанцироваться» от высказанных итальянской газетой La Stampa предположений о том, что 80% помощи, которую Россия оказывает Италии в борьбе с коронавирусом, неэффективна и что подлинная цель России — пиар и приближение к базам НАТО.
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