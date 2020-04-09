Общество
Вести.RuПутин освободил от должности замглавы МВД Романова
Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Александр Романов также возглавлял Следственный департамент МВД России.
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Происшествия
Городская больница в Стерлитамаке закрылась на карантин
Городская больница в Стерлитамаке Республики Башкортостан закрылась на карантин, сообщило медучреждение в четверг.
Здоровье
Еще 1 случай заражения коронавирусом подтвердился в Бурятии
По данным Минздрава Бурятии 10 апреля, в республике зарегистрирован 61 лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-2019.
Энергетика
Новая сделка ОПЕК+: чем осталась недовольна Мексика
Страны пришли к договоренностям по сокращению добычи на 23% от уровня 2018 года, однако новые условия не устроили Мексику.
Футбол
УЕФА может сократить количество городов-хозяев Евро-2020
УЕФА задумался над изменением формата проведения Евро-2020, который перенесли на лето 2021-го года в связи с пандемией коронавируса, информирует издание Daily Maill.
Энергетика
Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Общество
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Здоровье
Коронавирус выкашивает американцев
Как сообщил президент США Дональд Трамп, анализы на COVID-19 сдали более 2 миллионов американцев.
Кино
Глава Marvel намекнул на продолжение «Мстителей»
Президент Marvel Studios Кевин Файги опубликовал новый пост в своем Tvitter-аккаунте, в котором пользователи увидели намек на продолжение фантастической саги о Мстителях.
Экономика
ГД проверит эффективность расходования госсредств компанией «Ростсельмаш»
Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции подготовил запросы в Федеральную налоговую службу, Счетную палату, Генпрокуратуру и профильные министерства об эффективности расходования субсидий из федерального бюджета предприятием «Ростсельмаш».
Наука
Безопасной дистанцией во время коронавируса назвали от 4 до 20 метров
В борьбу с пандемией коронавируса помимо врачей и биологов включились специалисты по аэродинамике, которые помогли определиться с безопасной дистанцией между людьми в зависимости от скорости их передвижения.
Политика
Политолог: Киев не станет выполнять требования ВТО по спору с Россией
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что Киев не станет выполнять требования Всемирной торговой организации (ВТО) благодаря поддержке США.
Общество
Раскрыты ошибки спасающихся от коронавируса перчатками россиян
Россиянам, носящим одноразовые перчатки во время выходов на улицу из-за распространения пандемии коронавируса, дали советы по их правильному использованию.
Армия и оружие
Коронавирус поразил четвертый американский авианосец
Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей
Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Происшествия
В ЯНАО скончался пациент с коронавирусом
В Ямало-Ненецком автономном округе скончался пациент с коронавирусом. Это первый случай смерти от нового вируса на Урале.
Здоровье
Коронавирус может разрушать ткани мозга и вызывать некроз
Коронавирус нового типа негативно воздействует не только на дыхательную систему человека, патоген способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга.
Общество
Пропускной режим в Саратовской области перенесли на 20 апреля
Введение пропускной системы перенесли на 20 апреля, следует из постановления за подписью господина Стрелюхина.
Общество
В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля
Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
Игры
Microsoft напоминает: Xbox Series X также получит новый контроллер
Microsoft решила напомнить о том, что Xbox Series X также получит улучшенное устройство, которое показано в небольшом ролике.
Здоровье
Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе
Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Авто
В сети появились фото французской версии «Москвича-2141»
Футбол
Губерниев — Семину: «Юрий Павлович, вас серебряная лань укусила?»
Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале ответил на предложение главного тренера «Локомотива» Юрия Семина не урезать зарплаты игроков чемпионата России в связи с паузой в сезоне из-за коронавируса.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Политика
Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ
США принимают во внимание позицию России по договору СНВ-3 (Договору о сокращении и ограничении наступательных вооружений) и изучают возможность его продления, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.
Здоровье
Губернатор рассказал, когда будет изменен режим карантина в Астрахани
Ответил он и на главный вопрос: когда изменят режим карантина на более легкий.