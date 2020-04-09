Общество

Вести.RuВести.RuПутин освободил от должности замглавы МВД Романова

Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Александр Романов также возглавлял Следственный департамент МВД России.
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Путин отправил в отставку начальника следственного департамента МВД

РБК13:44

Путин уволил главного следователя МВД Романова

РИА Новости14:05

Уволенный замглавы МВД РФ остался в статусе свидетеля по делу своих замов

Интерфакс14:54

Арест генералов уволил главного полицейского следователя

Коммерсантъ15:47

Путин уволил главного следователя МВД

Lenta.ru13:41

Освобожденного от должности замглавы МВД допросили в рамках дела в отношении подчиненных

ТАСС14:17

Начальника задержанных генералов МВД сняли с должности

РЕН ТВ13:54
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Происшествия

Городская больница в Стерлитамаке закрылась на карантин

Городская больница в Стерлитамаке Республики Башкортостан закрылась на карантин, сообщило медучреждение в четверг.
ТАСС 15:01
Здоровье

Еще 1 случай заражения коронавирусом подтвердился в Бурятии

По данным Минздрава Бурятии 10 апреля, в республике зарегистрирован 61 лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-2019.
Ариг Ус 21:19
Энергетика

Новая сделка ОПЕК+: чем осталась недовольна Мексика

Страны пришли к договоренностям по сокращению добычи на 23% от уровня 2018 года, однако новые условия не устроили Мексику.
РЕН ТВ 22:33
Футбол

УЕФА может сократить количество городов-хозяев Евро-2020

УЕФА задумался над изменением формата проведения Евро-2020, который перенесли на лето 2021-го года в связи с пандемией коронавируса, информирует издание Daily Maill.
Евро-футбол.ру 03:42
Энергетика

Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Вести.Ru 08:27
Общество

Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.
РИА Новости 22:05
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Здоровье

Коронавирус выкашивает американцев

Как сообщил президент США Дональд Трамп, анализы на COVID-19 сдали более 2 миллионов американцев.
Вести.Ru 22:02
Кино

Глава Marvel намекнул на продолжение «Мстителей»

Президент Marvel Studios Кевин Файги опубликовал новый пост в своем Tvitter-аккаунте, в котором пользователи увидели намек на продолжение фантастической саги о Мстителях.
Народные новости 10:52
Экономика

ГД проверит эффективность расходования госсредств компанией «Ростсельмаш»

Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции подготовил запросы в Федеральную налоговую службу, Счетную палату, Генпрокуратуру и профильные министерства об эффективности расходования субсидий из федерального бюджета предприятием «Ростсельмаш».
Дума ТВ 12:16
Наука

Безопасной дистанцией во время коронавируса назвали от 4 до 20 метров

В борьбу с пандемией коронавируса помимо врачей и биологов включились специалисты по аэродинамике, которые помогли определиться с безопасной дистанцией между людьми в зависимости от скорости их передвижения.
Популярная механика 09:17
Политика

Политолог: Киев не станет выполнять требования ВТО по спору с Россией

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что Киев не станет выполнять требования Всемирной торговой организации (ВТО) благодаря поддержке США.
РЕН ТВ 21:35
Общество

Раскрыты ошибки спасающихся от коронавируса перчатками россиян

Россиянам, носящим одноразовые перчатки во время выходов на улицу из-за распространения пандемии коронавируса, дали советы по их правильному использованию.
Lenta.ru 21:57
Армия и оружие

Коронавирус поразил четвертый американский авианосец

Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.
Московский Комсомолец 07:17
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Известия 17:09
Общество

Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 20:09
Происшествия

В ЯНАО скончался пациент с коронавирусом

В Ямало-Ненецком автономном округе скончался пациент с коронавирусом. Это первый случай смерти от нового вируса на Урале.
Деловое.ТВ 14:42
Здоровье

Коронавирус может разрушать ткани мозга и вызывать некроз

Коронавирус нового типа негативно воздействует не только на дыхательную систему человека, патоген способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга.
Новый День 01:06
Общество

Пропускной режим в Саратовской области перенесли на 20 апреля

Введение пропускной системы перенесли на 20 апреля, следует из постановления за подписью господина Стрелюхина.
Коммерсантъ Саратов 12:34
Общество

В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
SamRU.ru 07:25
Игры

Microsoft напоминает: Xbox Series X также получит новый контроллер

Microsoft решила напомнить о том, что Xbox Series X также получит улучшенное устройство, которое показано в небольшом ролике.
Городской портал Новый Нижний 08:00
Здоровье

Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе

Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:27
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Авто

В сети появились фото французской версии «Москвича-2141»

Тарантас Ньюс 12:16
Общество

Госдума призывает правительство остановить рост цен на продукты

Aobe.ru 14:18
Футбол

Губерниев — Семину: «Юрий Павлович, вас серебряная лань укусила?»

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале ответил на предложение главного тренера «Локомотива» Юрия Семина не урезать зарплаты игроков чемпионата России в связи с паузой в сезоне из-за коронавируса.
Спорт-Экспресс 18:21
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru 04:51
Политика

Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ

США принимают во внимание позицию России по договору СНВ-3 (Договору о сокращении и ограничении наступательных вооружений) и изучают возможность его продления, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.
Газета.Ru 15:58
Здоровье

Губернатор рассказал, когда будет изменен режим карантина в Астрахани

Ответил он и на главный вопрос: когда изменят режим карантина на более легкий.
Astrakhanpost.ru 16:58
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