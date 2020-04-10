Общество
РИА НовостиПутин снял с должности замглавы МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД. Президентский указ опубликовали на портале правовой информации. Причины снятия генерала в указе не приводятся.
Читать в источнике
Оценить753
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Игры
Практически полный перевод – вышел русификатор для Mount & Blade 2: Bannerlord
Русификатор совместим с последней Steam-версией игры, и предлагает «практически полный перевод и много отредактированного текста».
Происшествия
Из карантина на Сахалине исчезли несколько человек
Несколько человек, находящихся в карантине из-за возможного заражения COVID-19, покинули места своей изоляции, и сейчас их расположение неизвестно.
Общество
Дмитрий Песков рассказал о «блокаторе вирусов» в виде бейджа
Накануне журналисты обратили внимание на то, что Дмитрий Песков не носит маску, но надевает «блокатор вирусов».
Политика
Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Глава государства напомнил, что Россия выдержала набеги печенегов и половцев, и коронавирус она тоже преодолеет.
Происшествия
Замглавы МВД по следствию отстранен на время проверки
Всем троим, напомним, инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Общество
В Забайкалье коронавирус заподозрили ещё у четырёх пациентов
По данным пресс-службы забайкальского губернатора, ещё четыре пациента направлены в медучереждения региона с подозрением на наличие COVID-19.
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» сделали предложение по форварду «Янг Бойз»
Московский "Локомотив" и "Краснодар" сделали трансферное предложение по камерунскому форварду швейцарского "Янг Бойз" Жан-Пьера Нсаме.
Энергетика
Мексика не поддержала соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Мехико, 10 апреля 2020, 03:15 — REGNUM Предварительные договорённости о сокращении объёмов добычи нефти странами ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки отказались поддержать в Мексике, передаёт 9 апреля агентство Bloomberg.
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
Финансы
Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам
«В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.
Происшествия
Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу
В Свердловской области полицейским пришлось искать в лесу многодетную семью, которая решила там спрятаться от коронавируса.
Общество
В Туве выявили первые 8 случаев заражения коронавирусом
Происшествия
Житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку
Житель Чебоксар погиб от ножевых ранений при попытке защитить незнакомую девушку от пьяного мужчины с двумя ножами, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Происшествия
В Китае за сутки выявили 42 новых случая заражения коронавирусом
Медики Китая за последние сутки выявили 42 случая заражения коронавирусом, один человек умер, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Общество
Особое мнение: Виктор Шендерович
В 7 часов "Особое мнение" вы услышите с Дмитрием Муратовым, главным редактором "Новой газеты".
Экономика
Список системообразующих предприятий утвердили в Иркутской области
Перечень из 100 региональных компаний сформировали из предприятий, которые обеспечивают наибольший вклад в социально-экономическое развитие Иркутской области, в том числе по уровню объемов промышленного производства, выполненным работам, оказанным услугам, налоговым отчислениям в бюджет Приангарья, численности занятых.
Политика
Небензя призвал отменить санкции против развивающихся стран
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал на фоне угрозы коронавируса всех отменить все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран, введенные не ООН.
Шоу-бизнес
Состоянию Надежды Бабкиной больше ничего не угрожает
Народная артистка поправляется в стационаре. Ее состояние стабильное, а динамика положительная, сообщает пресс-атташе Надежды Бабкиной.
Авто
Появились фото обновлённого Toyota Fortuner
Стоит сказать, что официальная премьера нового рамного среднеразмерного внедорожника Toyota Fortuner должна состояться в середине нынешнего года.
Общество
Журнал «Русский репортер» объявил о закрытии
Информацию о закрытии журнала подтвердил на своей странице в ФБ и главный редактор издания Виталий Лейбин.
Киберспорт
FaZe Clan проиграла второй матч подряд на ESL Pro League Season 11
Команда mousesports победила FaZe Clan во втором групповом этапе европейского дивизиона ESL Pro League Season 11 по CS:GO.
Армия и оружие
США планировали вторгнуться в Великобританию во времена холодной войны
Издание Daily Mail, ссылаясь на рассекреченные документы, сообщило в своей статье о том, что в США во время холодной войны предполагали возможность нападения на Великобританию.
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Экономика
2,3 трлн долларов выделены для поддержки экономики США
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о новом раунде поддержки экономики в рамках антикризисного пакета в 2,3 трлн долларов.
Политика
Трамп сообщил о пике распространения коронавируса в США
Соединенные Штаты находятся на пике распространения коронавируса, а в некоторых регионах страны он уже пошел на спад.
Общество
Порядок продления инвалидности будет временно упрощен
Государство автоматически продлит на полгода инвалидность тем гражданам, кто должен пройти переосвидетельствование в период с 1 марта по 1 октября.
Здоровье
Что значит режим самоизоляции для всех с юридической точки зрения
Тридцатого марта в России введен режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения COVID-19.
Общество
Мишустин допустил выделение дополнительных средств на вывоз россиян
Если для вывоза российских туристов из-за границы потребуются дополнительные средства, то правительство их выделит, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании об организации возвращения российских граждан из-за рубежа.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.