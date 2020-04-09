Общество
Lenta.ruПутин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вступил в силу со дня подписания.
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“Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел Российской Федерации — начальника Следственного департамента министра внутренних дел Российской Федерации”, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.Первое антикоррупционное СМИвчера в 14:07
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Глава Следственного департамента МВД отправлен в отставку после ареста его замов
Первое антикоррупционное СМИвчера в 14:07
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Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
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Мексика согласилась сократить добычу нефти
Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Политика
США изучают возможность продления СНВ-3
Представитель Госдепа заявил «РИА Новости», что США рассматривают вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), принимая во внимание имеющиеся в наши дни угрозы.
Политика
Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
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В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Происшествия
На Урале умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом на Урале зарегистрирован в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО).
Общество
В большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом
Напомним, в России для предотвращения распространения коронавируса введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими; ограничен перечень предприятий, которые могут работать до конца месяца; для всех регионов РФ объявлен режим самоизоляции.
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Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
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В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии
Ещё одной мерой поддержки, как отметил Сухарев, может стать предоставление данной категории специалистов дополнительного отпуска после окончания особых мер, введённых из-за пандемии.
Политика
Живущие в Италии украинцы создали петицию против российских медиков
Украинцы, проживающие в Италии, требуют от властей страны рассказать об «истинных» целях российских медиков, которые оказывают помощь больным коронавирусом.
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса
Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
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Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
Общество
В Башкирии сегодня начнутся тотальные проверки работающих предприятий
Чиновники начнут проверять работающие предприятия Башкортостана на соблюдение противоэпидемиологических мер.
Общество
В школах Хабаровского края досрочно прекращают занятия с 1 по 7 классы
В школах Хабаровского края досрочно заканчивается учебный год в 1-7 классах.
Космос
Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной
Общество
СКР вскрыла хищения при создании военной робототехники
Разбираясь в объединенном деле, следователи ГВСУ СКР установили, что в рамках двух контрактов с Минобороны на создание боевых роботов и их обслуживание было похищено более 24 млн руб. и 5,1 млн руб. соответственно.
Киберспорт
FaZe Clan проиграла второй матч подряд на ESL Pro League Season 11
Команда mousesports победила FaZe Clan во втором групповом этапе европейского дивизиона ESL Pro League Season 11 по CS:GO.
Политика
Трамп: США достигли пика распространения коронавируса
Вашингтон, 10 апреля 2020, 02:53 — REGNUM Пик распространения коронавируса в США достигнут, а в ряде штатов активность инфекции начала снижаться, заявил американский президент Дональд Трамп 9 апреля в ходе брифинга.
Общество
В России упростили порядок регистрации безработных
«Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме», — пояснил премьер.
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье срочнику продлили арест
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Общество
Мишустин сообщил, кого вывезут из-за рубежа в первую очередь
В первую очередь Россия вывезет из-за рубежа россиян, уехавших из страны в 2020 году, заявил премьер страны Михаил Мишустин.
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В сети появились фото французской версии «Москвича-2141»
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Специалист предупредил о вызываемых коронавирусом осложнениях
Москва, 10 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа способна сильно снижать иммунный потенциал организма человека, что приводит к развитию дополнительных заболеваний, заявил вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов 9 апреля в интервью газете "Вечерняя Москва" Эксперт подчеркнул, что появление таких патологий обычно отмечается у людей преклонного возраста.
Энергетика
Эр-Рияд потребовал от России дополнительно сократить добычу нефти
Трамп приготовился ударить по российской и саудовской нефти «Вам (России - НСН) надо пойти на более глубокое сокращение», - передал источник ТАСС позицию Саудовской Аравии.
Общество
Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»
"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.
Политика
Небензя призвал СБ ООН снять санкции с развивающихся стран
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 нужно отменить санкции против развивающихся стран.