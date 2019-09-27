Политика
РИА НовостиПутин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
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Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
РБК вчера в 09:40
Политика
Трамп записал обращение к народу после попытки импичмента
Президент США Дональд Трамп обратился к американской нации после очередной попытки представителей Демократической партии довести дело до его импичмента.
ТК Звезда 28 сентября в 18:28
Происшествия
Мосгорсуд приобщил к делу Павла Устинова видеозапись его задержания
Мосгорсуд в понедельник приобщил к делу актера Павла Устинова видеозапись его задержания, которую отказался смотреть суд первой инстанции, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:41
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в России с доходами ниже прожиточного минимума проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны).
Коммерсантъ 03:43
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Экономика
Путин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года
В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM 02:43
Технологии
«Пискаревский молочный завод» промаркировал однопроцентный кефир
Напомним, ранее о тестировании системы маркировки и прослеживания Честный ЗНАК сообщило "Курское молоко".
Dairy News вчера в 18:40
Политика
Саудовский принц объяснил, почему ПВО не смогли отразить атаки на НПЗ
Напомним, что 14 сентября два нефтяных объекта саудовской компании Saudi Aramco атаковали несколько беспилотников.
Российская газета 03:52
Волейбол
Сербия выиграла чемпионат Европы по волейболу
Нева Спорт вчера в 14:09
Общество
Во Владивостоке установлен температурный рекорд
Во Владивостоке в воскресенье, 29 сентября, зафиксирована самая высокая температура для этой даты за время наблюдений.
RT на русском 02:25
Происшествия
По делу о нападении на пограничников арестованы 10 рыбаков из КНДР
Находкинский городской суд заключил под стражу еще четверых рыбаков из КНДР, входивших в число напавших на сотрудников пограничной службы в Японском море, сообщили ТАСС в понедельник в суде.
ТАСС 01:49
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru вчера в 15:21
Происшествия
В РФ потушили все лесные пожары
Как отмечается, по состоянию на 30 сентября, 00.00 мск, на территории России нет действующих лесных пожаров.
Газета.Ru вчера в 18:10
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» прокомментировал арест Натальи Бочкаревой
Режиссер популярного ситкома "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на крайне разнонаправленную информацию, по которой, согласно одной из версий, актриса шоу Наталья Бочкарева была задержана правоохранителями с кокаином.
Российская газета 03:05
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Происшествия
В Уфе после занятий физкультурой скончался студент
Российская газета 02:45
Происшествия
Два забайкальских министра стали фигурантами одного уголовного дела
В субботу стало известно, что в Забайкальском крае возбждено уголовное дело, фигурантами которого стали нынешний министр финансов региона Марина Кириллова и бывший министр территориального развития Забайкальского края Виктор Паздников.
Байкал24 28 сентября в 07:44
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС 03:33
Футбол
Президент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром».
Vprognoze.ru вчера в 17:37
Здоровье
По всей России срываются закупки препарата преднизолон
В России один за одним признаются не состоявшимися закупки преднизолона в таблетках и инъекциях - препарат приобретают для больниц, а также льготных категорий граждан, в числе которых дети до трех лет.
Газета.Ru 03:06
Политика
Помощник Зеленского заявил о неизменных отношениях с Францией и ФРГ
Сотрудничество Украины с Францией и Германией осталось на прежнем уровне после публикации стенограммы телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа.
Известия вчера в 16:21
Экономика
Возраст выхода на пенсию повысят на три года
В России стало возможно повышении возраста выхода на пенсию еще на целых три года, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 19:30
Футбол
«Ротор» победил «СКА-Хабаровск» – 5:3
Команда Игоря Меньщикова обыграла «СКА-Хабаровск» со счетом 5:3. «Ротор» активно начал встречу и открыл счет уже на 11-й минуте матча.
Московский Комсомолец вчера в 12:50
Культура
Борис Смолкин: Сериал «Моя прекрасная няня» сделал меня знаменитым
Ровно 15 лет назад на экраны страны вышел сериал «Моя прекрасная няня».
Planet Today 27 сентября в 12:52
Космос
На комете из межзвездного пространства впервые идентифицирована молекула газа
AstroNews.ru 28 сентября в 10:37
Футбол
В Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории
Чемпионат вчера в 19:15