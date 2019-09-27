Политика
РИА НовостиПутин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
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Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Московский Комсомолец 28 сентября в 05:53
Экономика
Минкультуры РФ обнародует информацию о тратах на господдержку кино
Министерство культуры России и Фонд кино в октябре запустят открытую базу данных с информацией о государственной поддержке производства фильмов, о чем рассказали главы ведомств в беседе с газетой "Коммерсант".
Народные новости вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк
Ugpressa.ru вчера в 08:54
Происшествия
В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
"В 7.18 в полицию поступила информация, что в ресторан на улице Свободы, 55, вошли двое неизвестных и причинили имуществу ресторана ущерб, а также нанесли травмы одному из посетителей", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 01:49
Футбол
«Спартак» отправил Олега Кононова в отставку
Под руководством белорусского тренера назначенного на пост московского клуба 12 ноября 2018 года, «Спартак» сыграл 27 матчей в РПЛ и сумел набрать лишь 54,32% очков от возможных.
Bethub.org вчера в 16:44
Общество
Определены самые здоровые российские регионы
Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
Газета.Ru 01:36
Происшествия
В Уфе после занятий физкультурой скончался студент
Пока известно, что студент почувствовал себя плохо во время занятий физкультурой.
Российская газета 02:45
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты
Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:20
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Общество
Названы самые популярные у иностранцев российские регионы
Прошедшим летом самыми популярными российскими регионами у иностранных туристов стали Москва, Санкт-Петербург и Калининградская область.
Lenta.ru 02:42
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика
В Париж на похороны Ширака прибудут 80 иностранных лидеров
Как сообщает агентство France Presse, для участия в церемонии прощания с бывшего экс-президентом Франции Жаком Шираком, которая состоится в понедельник, 30 сентября, в Париж прибудут 80 лидеров иностранных государств.
Московский Комсомолец вчера в 18:47
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 28 сентября в 05:50
Политика
Канцлер Австрии поздравила Курца с победой его партии на выборах
Известия вчера в 14:42
Экономика
Путин подписал закон о повышении акцизов на вина
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года.
Газета.Ru 01:23
Происшествия
Еще четверо напавших на пограничников рыбаков КНДР арестованы
Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков из КНДР, напавших на российских пограничников в Японском море.
Российская газета 02:44
Общество
В России введут электронные права
Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников рассказал, что вскоре россияне смогут показывать водительские удостоверения в гаджетах.
Газета.Ru 02:42
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Фигурное катание
Анжелика Сидорова завоевала золото ЧМ-2019 в прыжках с шестом
Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова впервые в карьере стала чемпионкой мира в прыжках с шестом.
Чемпионат вчера в 15:40
Политика
Госдеп США возобновил расследование против Хиллари Клинтон
Государственный департамент Соединенных Штатов возобновил расследование дела против Хиллари Клинтон.
NewInform вчера в 05:48
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM 28 сентября в 01:39
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия вчера в 08:15
Хоккей
Зыков подрался с Э. Кейном в матче «Вегаса» и «Сан-Хосе»
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков подрался с форвардом «Сан-Хосе Шаркс» Эвандером Кейном во время предсезонного матча.
Sport24.ru вчера в 23:10
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01