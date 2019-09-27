Политика
РБКПутин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова в роли модели затмила мировых звезд в Париже
Народные новости вчера в 04:49
Общество
В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды
В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.
РИА Новости 02:18
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду
Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.
RT на русском 02:35
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Волейбол
Мужская сборная Сербии выиграла чемпионат Европы
Мужская сборная Сербии обыграла команду Словении в финале чемпионата Европы по волейболу.
Матч ТВ вчера в 13:31
Здоровье
В России предложили ограничить рекламу сладкого
«Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий», — заявил главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.
ФАН вчера в 23:00
Экономика
Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть
В конце 2017 года предложенную Роскосмосом программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости вчера в 20:30
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Здоровье
Главный онколог России поделился методами лечения рака в стране
По словам Каприна, на текущий момент в России наблюдается около 3,6 миллиона онкобольных, а каждый год фиксируется порядка 670 тысяч новых случаев рака.
ФедералПресс 27 сентября в 08:15
Происшествия
Суд арестовал еще четверых напавших на пограничников рыбаков из КНДР
Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков, которые напали на российских пограничников в Японском море, сообщили 30 сентября в пресс-службе суда.
REGNUM 02:10
Космос
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик
Российская частная компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) планирует разработать многоразовый грузовой транспортный корабль.
Известия 01:20
Политика
Трамп хочет встретиться с написавшим жалобу
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что хочет встретиться с сотрудником разведки, который написал жалобу из-за телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 02:22
Происшествия
В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
"В 7.18 в полицию поступила информация, что в ресторан на улице Свободы, 55, вошли двое неизвестных и причинили имуществу ресторана ущерб, а также нанесли травмы одному из посетителей", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 01:49
Космос
Илон Маск рассказал о своей ракете Starship
Ранее компания SpaceX уже провела успешные испытания прототипа корабля Starship: аппарат Starhopper поднимался на высоту 150 метров, а после этого совершал вертикальную посадку после продолжавшегося менее минуты полета.
Хакасия-Информ вчера в 04:05
Происшествия
В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой
РИА Новости вчера в 23:59
Экономика
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов
Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек.
Российская газета 02:30
Экономика
На рынке ипотечного кредитования началась стагнация
Рост ипотечных займов, выданных населению, замедлился в 2019 году, и эксперты бюро прогнозируют стагнацию всего сегмента ипотечного кредитования в будущем году.
REGNUM 28 сентября в 21:49
Политика
Помощник Зеленского заявил о неизменных отношениях с Францией и ФРГ
Сотрудничество Украины с Францией и Германией осталось на прежнем уровне после публикации стенограммы телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа.
Известия вчера в 16:21
Общество
Определены самые здоровые российские регионы
Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
Газета.Ru 01:36
Здоровье
Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине
РИА Новости вчера в 11:06
Авто
В Сети показали рендеры новой «Оки» за 300 тысяч рублей
32CARS.ru вчера в 07:10
Происшествия
В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
Почти 14 тысяч человек подписались под обращением волонтеров к полиции Башкирии на ресурсе change.org с требованием наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков, по данным автора петиции, животных взорвали петардами школьники из башкирского села.
РИА Новости 01:39
Экономика
Арендаторы съезжают из торговых помещений в центре Москвы
Нежелание собственников помещений стрит-ритейла идти на уступки вынуждает арендаторов помещений в центре столицы не продлевать договоры.
Москва 24 вчера в 23:51
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38