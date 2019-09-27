Политика
РБКПутин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Налоговые льготы появятся для пострадавших от стихийных бедствий или террористов
Медиа-Центр 35media.ru27 сентября в 02:15
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Энергетика
Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.
REGNUM 10:42
Политика
Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками
Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.
Известия вчера в 02:14
Армия и оружие
В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США
Министр обороны России Сергей Шойгу в своем недавнем интервью, говоря о противодействии авианосным группировкам США, вероятно, имел в виду противокорабельную крылатую ракету (ПКР) П-700 комплекса «Гранит».
Lenta.ru вчера в 07:58
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости 16:50
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
По неизвестным причинам Зеленский пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра, но позже приехал к мемориалу в частном порядке.
Вести.Ru 14:23
Здоровье
Жителей Кубани выкашивает опасное африканское заболевание
Лихорадка Западного Нила бушует на Кубани. По информации Роспотребнадзора, ею заразились уже десятки человек.
Readovka.ru вчера в 01:48
Происшествия
На руководителя коммерческой службы «Полярных авиалиний» возбуждено уголовное дело
Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой службы авиакомпании.
Якутия Daily 20:52
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 19:28
Космос
В Солнечной системе нашли признаки черной дыры
Lenta.ru 26 сентября в 17:15
Авто
Новый Land Rover Defender получит функцию дистанционного управления
Land Rover ведет разработку специальной системы для нового Defender, при помощи которой автомобилем можно будет управлять дистанционно — находясь вне его кабины.
AutoNews 27 сентября в 03:18
Музыка
Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни
Телепрограмма вчера в 04:12
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Политика
Крым посетит делегация из США и стран Европы
Сегодня, 29 сентября, в Крым прибудет делегация из Соединенных Штатов и европейских стран с ознакомительным визитом, заявил глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.
REGNUM 10:10
Футбол
«СКА-Хабаровск» забил первый гол «Ротору» в Волгограде
Московский Комсомолец 10:40
Политика
Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии
Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах.
Российская газета 16:46
Экономика
Орешкин пообещал рост доходов россиян до конца года
Реальные располагаемые доходы россиян во втором полугодии 2019 года вырастут на 1% в годовом выражении.
РБК 13:05
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия 00:18
Волейбол
Мужская сборная Сербии выиграла чемпионат Европы по волейболу
В финале чемпионата Европы сербские волейболисты обыграли команду Словении.
RT на русском 14:50
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Авто
Все новые Maserati станут гибридами или электрокарами
Первым в истории марки гибридную установку получит седан Maserati Ghibli, бензо-электрическая версия которого выйдет в 2020 году.
Профиль 27 сентября в 07:47
Теннис
Премьера Индии взбудоражила речь теннисиста Медведева в финале US Open
Премьер-министр Индии Нарендра Моди признался, что речь, которую произнес российский теннисист Даниил Медведев после поражения испанцу Рафаэлю Надалю в финале US Open, произвела на него огромное впечатление.
Экономика сегодня 21:16
Космос
На комете из межзвездного пространства впервые идентифицирована молекула газа
AstroNews.ru вчера в 10:37
Авто
Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка составили топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня 01:00
Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru вчера в 09:00
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Армия и оружие
CounterPunch (США): опасная конфронтация с Россией по поводу Калининграда (CounterPunch)
Речь идет о гневной реакции России на утверждение американских военных о том, что они способны вывести из строя противовоздушную оборону Калининградской области.
ИноСМИ 11:03