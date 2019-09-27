Политика
РБКПутин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Налоговые льготы появятся для пострадавших от стихийных бедствий или террористов
Медиа-Центр 35media.ru27 сентября в 02:15
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 20:30, Вашингтон
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09:19
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Тамбов»
РегионСамара.ру вчера в 09:10
Политика
Президент Грузии заговорила о возможности диалога с Россией
«Для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть, военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия», - считает президент Грузии.
Аргументы недели вчера в 04:28
Здоровье
Медицину ждет новая волна модернизации
Через два месяца глава Минздрава представила президенту пакет неотложных мер по модернизации первичного звена, которые дополнят и ускорят выполнение нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».
Независимая газета 26 сентября в 17:01
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия 00:18
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Общество
В МЧС России разрешили курить на балконах
МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru вчера в 06:03
Кино
Появился первый трейлер сериала «Война миров»
NewInform 12:35
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Политика
Мадуро рассказал о прибытии в Венесуэлу военных специалистов из России
В Венесуэлу несколько дней назад приехали военные специалисты из России.
Росбалт вчера в 01:20
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
Наука
Выявлена опасность чайных пакетиков
Дни.ру 27 сентября в 04:06
Космос
Разработчик робота «Федора» назвал его стоимость
Экономика сегодня 26 сентября в 20:15
Волейбол
Мужская сборная Сербии выиграла чемпионат Европы
Мужская сборная Сербии обыграла команду Словении в финале чемпионата Европы по волейболу.
Матч ТВ 13:31
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Футбол
«Манчестер Сити» готовит замену Гвардиоле
«Манчестер Сити» уже готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы, сообщает Mirror.
Чемпионат 15:14
Культура
На кастинге шоу «Танцы» на ТНТ выступят еще три представителя из Уфы
Еще три танцовщика из Уфы выступят перед жюри шоу «Танцы» на ТНТ.
Башинформ 27 сентября в 06:35
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Бойцы российского спецназа были замечены на территории архипелага Шпицберген, а также в материковой части Норвегии.
Lenta.ru 19:45
Авто
В Сети показали рендеры новой «Оки» за 300 тысяч рублей
32CARS.ru 07:10
Общество
В России изменились правила приема на работу
27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru 05:20
Экономика
Росстат упразднит всю статистическую отчётность
В число предложений статистического ведомства входит полная ликвидация форм статистической отчётности и объединение системы сбора статистики.
News.ru 19:35
Общество
Как прошёл митинг на проспекте Сахарова в Москве
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов уголовных дел, которые были возбуждены по итогам несогласованных протестов в столице.
RT на русском 12:48
Футбол
«Севилья» одержала волевую победу над «Реал Сосьедад»
Окончательный результат на 87-й минуте установил хавбек Кристиан Порту. Обе команды набрали по 13 очков после семи туров.
Советский спорт 16:55
Гаджеты
Малый бизнес освободили от платежных терминалов
Малый бизнес в городах- миллионниках массово отказывается от POS-терминалов и тестирует бесконтактную оплату через телефон, пишут «Известия».
ИА Клерк.Ру 19:15
Общество
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 сентября по 6 октября
На следующей неделе всем знакам зодиака рекомендуется заняться творчеством и наладить отношения с партнером.
Пятый канал вчера в 07:50
Происшествия
Затонувший более века назад «корабль-призрак» найден в США
Затонувший около 120 лет назад корабль Hudson найден на дне озера Верхнее, находящегося в США.
Народные новости 20:16