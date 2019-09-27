Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян. Документ опубликован на портале правовой информации.

Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян

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