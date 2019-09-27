Политика
РБКПутин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Фигурное катание
Анжелика Сидорова прыгнула выше головы
Коммерсантъ вчера в 23:02
Политика
Медведчук прокомментировал отставку Волкера
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
РИА Новости 28 сентября в 18:14
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru вчера в 12:36
Армия и оружие
В Лондоне заявили, что Британия находится в состоянии войны из-за кибератак из РФ и КНР
Великобритании приходится постоянно находится в состоянии войны из-за кибератак с территорий России и других государств.
ТАСС 00:31
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru вчера в 09:33
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Происшествия
В Чите из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 70 человек
К моменту прибытия сотрудников экстренных служб горела квартира на третьем этаже, к дому приставили две пожарные автолестницы, по которым спустились жильцы.
РБК 00:56
Шоу-бизнес
Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду
Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий 27 сентября в 05:58
Экономика
Арендаторы съезжают из торговых помещений в центре Москвы
Нежелание собственников помещений стрит-ритейла идти на уступки вынуждает арендаторов помещений в центре столицы не продлевать договоры.
Москва 24 вчера в 23:51
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
РБК вчера в 14:22
Кино
Натали Портман пришла на премьеру фильма в откровенном наряде
Премьера нового фильма «Бледная синяя точка» прошла в Лос-Анджелесе.
NewInform 28 сентября в 17:00
Волейбол
Российские волейболистки взяли бронзу на Кубке мира
Напомним, последний раз призовое место на Кубке мира российские волейболистки завоевывали в 1999 году.
Красная весна вчера в 10:36
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Политика
Пушков предрек Зеленскому проблемы с Берлином после его слов о Меркель
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшем будущем может столкнуться с серьезными трениями с ФРГ после публикации стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Политическая Экспертиза 28 сентября в 22:57
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 01:10
Армия и оружие
В «Грузинском легионе»: Японец воюет на Донбассе, чтобы вернуть России долг за Курилы
Грузинский наёмник отметил, что у многих иностранцев, прибывающий воевать на Украину, имеется боевой опыт.
Военное обозрение вчера в 23:11
Происшествия
Шестеро напавших на пограничников РФ браконьеров из КНДР арестованы
Ранее информировали, что браконьеры с северокорейской шхуны напали на российских пограничников в Японском море.
Газета.Ru вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова в роли модели стала звездой подиума в Париже
Ежегодно популярный косметический бренд L’Oreal Paris на Неделе моды в Париже устраивает модные показы с участием всех амбассадоров модной марки.
Вечерний курьер вчера в 05:07
Авто
УАЗ «Патриот» для армии остался без АКПП
Отечественный автопроизводитель «УАЗ» получил ОТТС на две «армейские» модификации внедорожника «Патриот», которые будут поставляться по государственному оборонному заказу.
Автоновости дня 27 сентября в 04:26
Общество
Финал конкурса «Цифровой прорыв» попадет в Книгу рекордов Гиннесса
Известия 27 сентября в 09:27
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер 28 сентября в 05:10
Происшествия
СК возбудил дело по поводу изнасилования гражданки Германии в Балашихе
REGNUM вчера в 14:06
Гаджеты
Apple может сделать логотип на iPhone и Macbook светящимся
Американская IT-компания Apple может сделать логотипы на своих устройствах светящимися.
Народные новости вчера в 16:26
Наука
Хронический стресс изменил работу митохондрий мышей и людей
Исследовательская группа по руководством Айрис Ховатта (Iiris Hovatta) из Хельсинкского университета проанализировала экспрессию генов и синтез белков в клетках мозга (ядра-ложе терминальной полоски — части лимбической системы) и крови мышей, которых подвергли хроническому стрессу, а также в клетках крови пациентов с паническим расстройством, образцы которой взяты сразу после панической атаки.
N+1 27 сентября в 06:47
Происшествия
В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой
Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что скончался первокурсник уфимского колледжа, которому стало плохо во время занятий по физической культуре.
РИА Новости вчера в 23:59
Политика
Зеленский посетил мемориальный комплекс Бабий Яр
Президент Украины Владимир Зеленский в частном порядке посетил в воскресенье мемориальный комплекс Бабий Яр и почтил память жертв трагедии, говорится на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) канала "1+1" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
РИА Новости вчера в 14:02
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета вчера в 03:24
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28