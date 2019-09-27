Политика
РБКПутин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Авто
Питерский завод Toyota завершает выпуск RAV4 актуального поколения
Завод Toyota в Санкт-Петербурге завершает производство кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения.
Автоновости дня 02:32
Происшествия
Саратовский депутат погиб в ДТП
РИА Новости 05:20
Происшествия
В Москве двое с автоматом устроили погром в ресторане
На северо-западе Москвы дебоширы с автоматом ворвались в ресторан, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 05:19
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Армия и оружие
Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ
Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
Российская газета 03:13
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Экономика
«Роскосмос» решил отказаться от создания российского аналога OneWeb
Проект по созданию глобальной системы спутников связи (ГМИСС) «Эфир» решили исключить из нацпрограммы «Цифровая экономика» из-за отсутствия инвесторов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участника заседания рабочей группы нацпрограммы и представителя АНО «Цифровая экономика».
Ведомости 03:52
Футбол
«Атлетико» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»
Бомбардир.ру 00:19
Шоу-бизнес
Появилось видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками
Появилось видео задержания с кокаином актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе».
Вечерняя Казань 02:35
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Политика
МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США
Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы.
Newvz.ru 04:25
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Экономика
Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты
Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре.
Российская газета 05:35
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Общество
В ГИБДД анонсировали электронные водительские права на смартфоне
В ГИБДД разрабатывают инициативу внедрения электронных водительских прав, которые можно будет предъявлять при помощи смартфона.
РБК 04:56
Общество
В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды
В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.
РИА Новости 02:18
Космос
Илон Маск показал способный доставить 100 человек на Марс корабль
Основатель компании SpaceX Илон Маск представил корабль, способный доставлять грузы и космонавтов на Луну и Марс.
Известия вчера в 08:59
Общество
МЧС передумало запрещать курение на балконах
Пресс-служба МЧС опровергла собственное заявление о запрете курения на балконах.
Секрет фирмы 28 сентября в 10:05
Энергетика
Bloomberg: таяние вечной мерзлоты угрожает нефтедобыче России
Отмечается, что об угрозе нефтяной промышленности от быстрых изменений вечной мерзлоты говорится и в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата ( .pdf ).
Коммерсантъ вчера в 13:41
Гаджеты
В РФ почти распродали самые дорогие модели нового iPhone
На складе российского интернет-магазина Apple закончились iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, пишет газета "Коммерсантъ" в понедельник.
Интерфакс вчера в 20:17
Космос
NASA отправит на спутник Сатурна Титан роботов-трансформеров
Сотрудники NASA планируют отправить на спутник Сатурна Титан роботов-трансформеров. Эти «умные» машины умеют плавать, летать и кататься.
Актуальные Новости 28 сентября в 00:20
Политика
Канцлер Австрии поздравила Курца с победой его партии на выборах
Канцлер Австрии Бригитте Бирляйн поздравила председателя консервативной Австрийской народной партии (АНП), экс-канцлера страны Себастьяна Курца с лидерством на досрочных выборах в Национальный совет страны.
Известия вчера в 14:42