Политика
РИА НовостиПутин освободил от уплаты НДФЛ ряд категорий россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
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Налоговые льготы появятся для пострадавших от стихийных бедствий или террористов
Медиа-Центр 35media.ru27 сентября в 02:15
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
Футбол
Федун заинтересован в возвращении Пилипчука в «Спартак»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассматривает возможность вернуть в клуб бывшего помощника Массимо Карреры Романа Пилипчука.
RT на русском 15:41
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 19:28
Наука
Части тела: российское будущее искусственных органов человека
Известные мировые лидеры в производстве эндопротезов: Zimmer-Biomed, De Puy, Smith & Nephew, Stryker, которым принадлежит более 60% международного рынка.
Популярная механика 23:18
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru вчера в 09:26
Футбол
Бывший игрок сборной Испании восхитился Карпиным
Газета.Ru 23:06
Армия и оружие
Российская армия получила новые танки Т-90М
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:39
Наука
Хронический стресс изменил работу митохондрий мышей и людей
Исследовательская группа по руководством Айрис Ховатта (Iiris Hovatta) из Хельсинкского университета проанализировала экспрессию генов и синтез белков в клетках мозга (ядра-ложе терминальной полоски — части лимбической системы) и крови мышей, которых подвергли хроническому стрессу, а также в клетках крови пациентов с паническим расстройством, образцы которой взяты сразу после панической атаки.
N+1 27 сентября в 06:47
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Музыка
Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни
Телепрограмма вчера в 04:12
Общество
В Новосибирске прошёл первый снег
Утром в понедельник, 30 сентября, в Новосибирске прошёл первый снег. С каждым днём температура всё ниже.
ГТРК Новосибирск 23:15
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Экономика
В России может вырасти цена на молочную продукцию в ноябре
Отмечается, что возможный рост цен связан с тем, что в конце осени запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции.
RT на русском 22:57
Политика
Луценко заявил об отказе начать расследование по делу Байдена
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко Заявил о том, что не раз отказывался начинать расследование в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 20:51
Хоккей
Зыков подрался с Э. Кейном в матче «Вегаса» и «Сан-Хосе»
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков подрался с форвардом «Сан-Хосе Шаркс» Эвандером Кейном во время предсезонного матча.
Sport24.ru 23:10
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Авто
Бюджетная копия Toyota Land Cruiser появилась у дилеров
У дилеров появились версии, вполне способные заменить престижный кросс Land Cruiser 200 от Toyota.
Car.ru 13:12
Экономика
Через две недели запустится новый терминал хабаровского аэропорта
Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний началось в марте 2018 года.
Вести.Ru 21:44
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия 08:15
Спорт
Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.
Вести.Ru 15:49
Авто
Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка составили топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня 01:00
Здоровье
На бесплатные лекарства для россиян выделят дополнительные средства
Из федерального бюджета выделят 14,5 млрд рублей в 2020 году, а также в последующие 2 года на обеспечение лекарствами россиян после инсультов, инфарктов, других острых сердечно-сосудистых заболеваний и операций на сосудах.
Петрозаводск говорит 27 сентября в 09:36
Технологии
Банки тестируют новый способ платежей
Крупные банки массово тестируют технологию, которая делает возможными бесконтактные транзакции с помощью смартфонов и планшетов, сообщают "Известия".
РЕН ТВ 20:38
Происшествия
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости 10:57
Политика
Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru 02:07
Игры
Naughty Dog показала новый геймплей The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog в рамках специального мероприятия позволила журналистам провести три часа в The Last of Us Part II.
News.ru 27 сентября в 03:33