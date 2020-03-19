Политика
Lenta.ruПутин отказался считать себя царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем. Об этом он рассказал в интервью проекту ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», отвечая на вопрос, как он относится к тому, что его называют царем.
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Экономика
В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса
Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Финансы
Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Музыка
Евровидение-2020 официально отменили из-за коронавируса
Музыкальный конкурс Евровидение-2020 отменили из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в официальном аккаунте шоу в Instagram.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Общество
В Москве за сутки обнаружен 31 новый случай заражения коронавирусом
В Москве за последние сутки зафиксирован 31 новый случай коронавирусной инфекции.
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина
Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
Финансы
Минфин начал продавать валюту из ФНБ
Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Общество
Правительство с 20 марта начнет оперативный мониторинг цен
"Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации", - сказал премьер на заседании правительства.
Общество
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
Общество
«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя
Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
Здоровье
В итальянской коммуне остановили распространение коронавируса благодаря всеобщему тестированию
В итальянской коммуне Во остановили распространение коронавируса — в начале эпидемии там протестировали всех жителей и изолировали заболевших.
Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
Музыка
Российские синхронистки поддержали группу Little Big
Российские синхронистки Алла Шишкина, Марина Голядкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Александра Пацкевич и Вероника Калинина поддержали группу Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении", исполнив танец из видеоклипа на песню Uno.
Экономика
Cargo Logic Air складывает крылья
Британская авиакомпания Алексея Исайкина сворачивает работу Владелец крупнейшего в России грузового авиахолдинга «Волга-Днепр» Алексей Исайкин поставил на паузу работу своей британской авиакомпании Cargo Logic Air и ведет переговоры с британскими авиавластями о приостановке ее сертификата эксплуатанта.
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне
Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года. Котировки обвалились ниже 27 долларов.
Общество
Playboy перестанет выходить в печатной версии
Американская версия журнала Playboy перестанет издаваться на бумаге. Весенний печатный номер станет последним в этом году.
Политика
Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
Политика
Более 100 тысяч россиян протестуют против поправок в конституцию
Коллективное обращение в Совет Европы о необходимости срочного проведения правовой экспертизы поправок в Конституцию РФ подписали уже более 100 тыс. человек.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
Установлены временные правила оформления больничных
Правительство РФ, в соответствии с постановлением от 18.03.2020 № 294, утвердило временные правила оформления листков нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина.
Общество
Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
Политика
Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом
На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
Общество
Свердловские власти просят жителей прекратить скупать гречку
Свердловские власти просят жителей прекратить скупать гречку Штаб против коронавируса сообщил, что в регионе достаточно продуктов питания.
Происшествия
В Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19
Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Политика
В ЕС считают, что Россия распространяет фейки о коронавирусе
Согласно представленным цитатам, европейские власти зафиксировали «значительную кампанию дезинформации» о коронавирусе со стороны Кремля: с середины января было выявлено более 80 вбросов со стороны «связанных с Россией персон и аккаунтов», которые ранее распространяли дезинформацию о Сирии и «желтых жилетах», а также на сайтах и в соцсетях российских СМИ, таких как RT Spanish.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Общество
Подписано постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля, сообщает ИА REGNUM.