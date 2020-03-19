Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин отказался считать себя царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем. Об этом он рассказал в интервью проекту ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», отвечая на вопрос, как он относится к тому, что его называют царем.
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Путин не согласен с теми, кто называет его царем

ТАСС02:32

Путин рассказал об отношении к слову «царь» в свой адрес

Известия02:58

Путин отказался считать себя царем

Lenta.ru02:50

Путин высказался про то, что его называют «царем»

Московский Комсомолец02:48

Путин рассказал, как относится к своему образу «царя»

БИЗНЕС Online02:41

Путин не согласился с теми, кто называет его царем

РЕН ТВ02:40

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

РБК04:09
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Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

Lenta.ru 04:20
Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
Финансы

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
Музыка

Евровидение-2020 официально отменили из-за коронавируса

Музыкальный конкурс Евровидение-2020 отменили из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в официальном аккаунте шоу в Instagram.
ФАН вчера в 09:57
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ru вчера в 12:40
Общество

В Москве за сутки обнаружен 31 новый случай заражения коронавирусом

В Москве за последние сутки зафиксирован 31 новый случай коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 10:09
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина

Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
Известия вчера в 23:01
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ

Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
РИА Новости 03:29
Общество

Правительство с 20 марта начнет оперативный мониторинг цен

"Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации", - сказал премьер на заседании правительства.
РИА Новости 03:46
Общество

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
РБК 04:30
Общество

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 01:47
Здоровье

В итальянской коммуне остановили распространение коронавируса благодаря всеобщему тестированию

В итальянской коммуне Во остановили распространение коронавируса — в начале эпидемии там протестировали всех жителей и изолировали заболевших.
Дождь вчера в 14:06
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости 03:12
Музыка

Российские синхронистки поддержали группу Little Big

Российские синхронистки Алла Шишкина, Марина Голядкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Александра Пацкевич и Вероника Калинина поддержали группу Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении", исполнив танец из видеоклипа на песню Uno.
РИА Новости 03:16
Экономика

Cargo Logic Air складывает крылья

Британская авиакомпания Алексея Исайкина сворачивает работу Владелец крупнейшего в России грузового авиахолдинга «Волга-Днепр» Алексей Исайкин поставил на паузу работу своей британской авиакомпании Cargo Logic Air и ведет переговоры с британскими авиавластями о приостановке ее сертификата эксплуатанта.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне

Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года. Котировки обвалились ниже 27 долларов.
МИР 24 03:46
Общество

Playboy перестанет выходить в печатной версии

Американская версия журнала Playboy перестанет издаваться на бумаге. Весенний печатный номер станет последним в этом году.
НТВ 03:46
Политика

Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
NewInform 03:43
Политика

Более 100 тысяч россиян протестуют против поправок в конституцию

Коллективное обращение в Совет Европы о необходимости срочного проведения правовой экспертизы поправок в Конституцию РФ подписали уже более 100 тыс. человек.
МР7.ру 02:29
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Общество

Установлены временные правила оформления больничных

Правительство РФ, в соответствии с постановлением от 18.03.2020 № 294, утвердило временные правила оформления листков нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина.
Современный Предприниматель 02:10
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК вчера в 07:05
Политика

Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом

На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
РБК вчера в 13:59
Общество

Свердловские власти просят жителей прекратить скупать гречку

Свердловские власти просят жителей прекратить скупать гречку Штаб против коронавируса сообщил, что в регионе достаточно продуктов питания.
Екатеринбург-ТВ 02:55
Происшествия

В Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19

Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
РИА Новости 00:30
Политика

В ЕС считают, что Россия распространяет фейки о коронавирусе

Согласно представленным цитатам, европейские власти зафиксировали «значительную кампанию дезинформации» о коронавирусе со стороны Кремля: с середины января было выявлено более 80 вбросов со стороны «связанных с Россией персон и аккаунтов», которые ранее распространяли дезинформацию о Сирии и «желтых жилетах», а также на сайтах и в соцсетях российских СМИ, таких как RT Spanish.
BFM.ru вчера в 13:52
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК 17 марта в 08:51
Общество

Подписано постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля, сообщает ИА REGNUM.
Общественное телевидение России 17 марта в 14:59
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