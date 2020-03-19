Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем. Об этом он рассказал в интервью проекту ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», отвечая на вопрос, как он относится к тому, что его называют царем.

Экономика В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Финансы Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.

Музыка Евровидение-2020 официально отменили из-за коронавируса Музыкальный конкурс Евровидение-2020 отменили из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в официальном аккаунте шоу в Instagram.

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Финансы Минфин начал продавать валюту из ФНБ Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.

Общество Правительство с 20 марта начнет оперативный мониторинг цен "Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации", - сказал премьер на заседании правительства.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.

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Происшествия В Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19 Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.