Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день.

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем. Об этом он рассказал в интервью проекту ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», отвечая на вопрос, как он относится к тому, что его называют царем.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Финансы ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.

Экономика «AliExpress Россия» отменит комиссию для российских продавцов Нулевая комиссия будет предоставлена только для российских продавцов, которых на данный момент на AliExpress более 10 тыс. Ранее в среду стало известно, что "AliExpress Россия" в рамках борьбы со спекуляциями на товарах, защищающих население от коронавируса, ввела специальные правила для всех продавцов маркетплейса.

Политика Путин заявил, что больше всего доверяет простым россиянам Президент РФ Владимир Путин сказал, что мнения обычных россиян и их настроения являются для него самым достоверным источником информации.

Наука От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.

Финансы Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.

Экономика Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.

Политика Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Максим Фадеев станет продюсером Валерии вместо Пригожина Ранее роль продюсера Валерии на протяжении 15 лет выполнял ее муж Иосиф Пригожин, но СМИ стало известно, что он намерен поменять шоу-бизнес на политику.

Происшествия В Приамурье начальника госпиталя заподозрили в крупной взятке В Амурской области по результатам проверки прокуратуры Благовещенского гарнизона возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из филиалов военного госпиталя.

Энергетика Рост цен на бензин в России удивил Путина Глава государства Владимир Путин удивился, что рост цен на бензин вдвое опередил инфляцию при падении стоимости нефти с $65–70 до менее чем $30 за баррель.

Шоу-бизнес Сын Тарзана и Королевой стал певцом 18-летний сын Тарзана и Наташи Королевой Архип Глушко решил продолжить дело родителей. Он выпустил свою первую композицию.