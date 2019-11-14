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Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским

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