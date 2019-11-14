Политика
Газета.RuПутин рассказал о «полном контакте» с Зеленским
Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
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О встрече до "нормандского формата" речь не идет, поскольку мы договорились о том, чтобы встречаться в "нормандском формате", и если уж будем встречаться, то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи.
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Путин раскрыл вероятность встречи с Зеленским до саммита в «нормандском формате»
Lenta.ruвчера в 14:43
Путин не будет встречаться с Зеленским до саммита «нормандской четверки»
Российская газетавчера в 15:08
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