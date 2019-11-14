О встрече до "нормандского формата" речь не идет, поскольку мы договорились о том, чтобы встречаться в "нормандском формате", и если уж будем встречаться, то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи.

Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет. Позиция Кремля давно известна — переговоры ради переговоров российское руководство проводить не собирается. Любые переговоры должны приносить результат.

Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»

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