Политика
REGNUMПутин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»
Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет. Позиция Кремля давно известна — переговоры ради переговоров российское руководство проводить не собирается. Любые переговоры должны приносить результат.
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О встрече до "нормандского формата" речь не идет, поскольку мы договорились о том, чтобы встречаться в "нормандском формате", и если уж будем встречаться, то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи.
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Политика
Трамп назвал мошенничеством слушания в конгрессе по импичменту
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не смотрел трансляцию открытых слушаний в конгрессе по вопросу об объявлении ему импичмента, передает "Интерфакс".
Энергетика
Почему Польша резко сократила поставки газа из России
За 9 месяцев 2019 года Польша закупила всего 6,29 млрд кубометров газа у "Газпрома", и это на 21% ниже, чем за тот же период прошлого года.
Политика
Путин считает, что критика в отношении власти должна сохраняться
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Экономика
«Коммерсантъ» узнал о возможном переходе «Юлмарта» кредиторам
Конфликт акционеров вокруг онлайн-ритейлера «Юлмарт» может завершиться его переходом в руки кредитора — владельца Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Михаила Скигина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию компании.
Происшествия
Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, может "потерять рассудок", его "психоэмоциональное состояние" пытаются сохранить.
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
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Общество
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Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
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Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
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Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
Здоровье
В Челябинской области проверят зарплаты всех медработников
Власти Челябинской области намерены организовать аудит заработных плат в каждой медицинской организации региона после ряда жалоб от медработников.
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Ученые нашли способ избавиться от депрессии
Ученые из Школы медицины Бостонского университета выяснили, что занятия йогой и дыхательные упражнения способны за короткий срок облегчить симптомы депрессии и тревоги.
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Агент из России создал приложение, которое может облегчить процесс трансферов
Агент Олег Ерёмин рассказал о создании приложения, которое может упростить процесс трансферов.
Происшествия
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-Луч объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
Шоу-бизнес
Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Борющаяся с тяжелым заболеванием головного мозга популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку.
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Экономика
166 черных кредиторов нашел Банк России в Сибири
С прошлого года эксперты Банка России принимают участие в работе межведомственных групп при прокуратуре, они действуют в каждом регионе Сибири, позволяя комплексно и эффективно бороться с нелегальными участниками финансового рынка на местах, — рассказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев.
Армия и оружие
Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии
Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США.
Шоу-бизнес
Стала известна судьба принявшей ислам экс-солистки «Фабрики»
Девушка решила посвятить себя семье, она приняла ислам, вышла замуж и родила дочь.
Происшествия
Дело возбудили против медэксперта за анализ крови «пьяного мальчика»
В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова по факту халатности.
Единоборства
Шлеменко проведет бой с Тейлором на турнире RCC
Российский боец Александр Шлеменко (58-12) станет участником главного боя на турнире RCC в Екатеринбурге 14 декабря.
Происшествия
Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма
Основной грузовой порт на юге Сахалина затопило во время шторма, сообщили в пятницу РИА Новости в диспетчерской Корсаковского морского торгового порта.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
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Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).