Политика

Piter.tvPiter.tvПутин отказался вводить понятия «родитель №1» и «родитель №2»

Президент России Владимир Путин отказался вводить в стране понятия "родитель №1" и "родитель №2" вместо "папа" и "мама".
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Владимир Путин
Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент – у нас не будет родителя №1 и родителя №2, будет папа и мама.
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