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Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент – у нас не будет родителя №1 и родителя №2, будет папа и мама.
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Путин: Пока я президент, у нас не будет «родителя номер один» и «родителя номер два»
Российская газета08:40
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